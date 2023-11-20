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休旅車台灣大道違規右轉 上班機車騎士被撞送醫不治

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓市民本月17日10時24分騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，未料被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道違規右轉撞上，當場倒地，送醫急救不治。

據了解，因車禍撞擊的力量頗大，陳姓市民（23歲）的機車車頭受損嚴重，還與車身對折，陳則因胸部撞擊受重傷，送醫延至中午宣告不治。

據指出，蔡姓男子（68歲）當時沿台灣大道快車道向市區直行，陳姓市民同向但在慢車道往前。該路口已豎立禁止右轉的標誌，要右轉應在前個路口即匯入，但蔡仍違規右轉，因此與陳男發生碰撞。

該案發生後，蔡留在當地等待警方趕到，將他帶回偵訊，蔡說因自己分心才導致車禍。警方當時已調閱到路口監視錄影，對於案件有充分掌握，並依過失致失罪嫌將蔡移送法辦，不了解家屬為何事後仍在網路上徵求行車記錄影像。

台中市陳姓市民騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道違規右轉撞上。圖／民眾提供
台中市陳姓市民騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道違規右轉撞上。圖／民眾提供
因車禍撞擊的力量頗大，陳姓市民（23歲）的機車車頭受損嚴重。圖／民眾提供
因車禍撞擊的力量頗大，陳姓市民（23歲）的機車車頭受損嚴重。圖／民眾提供
台中市陳姓市民騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道違規右轉撞上。圖／民眾提供
台中市陳姓市民騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道違規右轉撞上。圖／民眾提供
肇事的黑色休旅車右後方凹陷。圖／民眾提供
肇事的黑色休旅車右後方凹陷。圖／民眾提供

車道 車禍 標誌

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