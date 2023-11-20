休旅車台灣大道違規右轉 上班機車騎士被撞送醫不治

台中市陳姓市民本月17日10時24分騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，未料被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道違規右轉撞上，當場倒地，送醫急救不治。

據了解，因車禍撞擊的力量頗大，陳姓市民（23歲）的機車車頭受損嚴重，還與車身對折，陳則因胸部撞擊受重傷，送醫延至中午宣告不治。

據指出，蔡姓男子（68歲）當時沿台灣大道快車道向市區直行，陳姓市民同向但在慢車道往前。該路口已豎立禁止右轉的標誌，要右轉應在前個路口即匯入，但蔡仍違規右轉，因此與陳男發生碰撞。