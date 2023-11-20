快訊

宋楚瑜可能再戰一次 親民黨：有望名列不分區立委

讀書不能只「用看的」！北一女學霸筆記術 傳授3個必備好心態

法國第一夫人談大25歲師生戀「苦等10年」 馬克宏僅比她長子小3歲

把握黃金搶救時間 蘆洲分局為員警安排創傷急救TECC課程

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

警察執勤常有機會遇到人員受傷，新北市蘆洲警分局為此邀請壯闊台灣聯盟的創傷急救教官，分5梯次為員警授課教導急救止血，今天是最後1天課程，理事長吳怡農到場致意，並捐贈40條個人攜帶式止血帶。

蘆洲警分局指出，統計資料顯示，當事故發生，119救護人員接獲報案，平均約需6分鐘趕抵現場，而線上巡邏警網常可迅速就近趕抵，如果能在救護人員到達之前便先給予患者適當處置，將更有利於後續救治。

這次壯闊台灣聯盟的創傷急救教官團隊授課，針對員警執勤可能遭遇的狀況設計課程內容，譬如遇到持刀歹徒攻擊、或群眾滋擾事件中有人受到刀傷，導致員警或民眾大量出血，該如何在高壓緊急狀態下自救或救人。

本月7、9、10、14、20日每次安排5小時分梯上課，除了靜態聽講，也有分組情境模擬演練示範，並讓員警實際操作止血帶的使用方法。今天最後一天課程，聯盟理事長吳怡農到場，期勉基層員警能具備正確救護觀念，面對危害搶救更多生命，並代表訓練團隊捐贈40條止血帶給警方。

吳怡農表示，TECC創傷救護課程是從國外引進台灣，包括為消防救護人員安排的16小時專業訓練，也有為警察設計的8小時及4小時版本，希望這些課程能夠幫助員警增強技能，在遇到人員受傷大量出血時，第一時間止血以利後續救護人員處置，捐贈的止血帶器材則能夠協助員警執勤時，萬一遇到狀況就可派上用場。

蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，模擬人體道具摸起來肉乎乎的，用力壓還會冒血，員警學習止血方法覺得很實用。圖／警方提供
蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，模擬人體道具摸起來肉乎乎的，用力壓還會冒血，員警學習止血方法覺得很實用。圖／警方提供
蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，讓員警操作止血帶模擬幫自己止血。圖／警方提供
蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，讓員警操作止血帶模擬幫自己止血。圖／警方提供
壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（左）今天到蘆洲警分局，期勉基層員警能具備正確救護觀念，面對危害搶救更多生命，並代表訓練團隊捐贈40條止血帶給警方。圖／警方提供
壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（左）今天到蘆洲警分局，期勉基層員警能具備正確救護觀念，面對危害搶救更多生命，並代表訓練團隊捐贈40條止血帶給警方。圖／警方提供
蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，安排情境讓員警模擬演練救護。圖／警方提供
蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，安排情境讓員警模擬演練救護。圖／警方提供
蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，模擬血漿和人體道具觸感很特別，員警學習大量出血的止血方法，覺得很實用。圖／警方提供
蘆洲分局幫基層員警安排TECC創傷急救課程，模擬血漿和人體道具觸感很特別，員警學習大量出血的止血方法，覺得很實用。圖／警方提供

吳怡農

延伸閱讀

杉林分隊首例小兒高級救命術案 刊急診醫學年會獲肯定

郭婷筠出事了！失聲1周急救 崩潰「真的很慘」

超商店長拾金不昧拾得黃金手環 警調閱監視器找到失主

疑天冷導致心肌梗塞 衛福部司長賴向華睡夢中猝死

相關新聞

烏來男騎車遭輾爆頭亡 砂石車司機接到電話才知闖禍

新北市74歲廖姓男子今天下午騎機車行經新店區北宜路時，內側車道1輛由59歲葉姓男子駕駛的砂石車突然變換車道，2車發生碰撞...

就是想去玩！9歲男童偷離家勇闖耶誕城 夜徘徊遇警助返家

新北市歡樂耶誕城17日登場，吸引許多民眾前來感受歡樂氛圍。海山警方前晚7時許在耶誕城附近巡邏時，發現1名9歲男童在路中徘...

車頭全毀！國道再傳自動駕駛肇禍 福特休旅車撞上工程車

45歲張姓男子今中午駕駛福特休旅車，沿國道3號往北行駛，行經長治路段內側車道時，疑因開啟自動駕駛、未注意車前路況，直接撞...

太瞎了！新北4個賊偷搬體育園區水溝蓋 被警察撞個正著

新北市政府體育處日前發現新莊體育園區內，水溝蓋怎麼逐日減少溝底見天，便向轄區中港派出所報案，當員警抵達嘗試尋找監視器，竟...

休旅車台灣大道違規右轉 上班機車騎士被撞送醫不治

台中市陳姓市民本月17日10時24分騎機車上班，經過台灣大道慢車道與遊園南路口時，未料被蔡姓男子駕駛的黑色休旅車從快車道...

嘉義男涉酒駕載女子上路 深夜自摔堤防便道2人重傷

嘉義縣朴子市朴子溪防汛堤防便道今天凌晨12點多發生機車酒駕自摔死亡車禍，約30歲黃姓機車騎士涉飲酒後上路，載著20歲賴姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。