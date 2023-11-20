把握黃金搶救時間 蘆洲分局為員警安排創傷急救TECC課程

警察執勤常有機會遇到人員受傷，新北市蘆洲警分局為此邀請壯闊台灣聯盟的創傷急救教官，分5梯次為員警授課教導急救止血，今天是最後1天課程，理事長吳怡農到場致意，並捐贈40條個人攜帶式止血帶。

蘆洲警分局指出，統計資料顯示，當事故發生，119救護人員接獲報案，平均約需6分鐘趕抵現場，而線上巡邏警網常可迅速就近趕抵，如果能在救護人員到達之前便先給予患者適當處置，將更有利於後續救治。

這次壯闊台灣聯盟的創傷急救教官團隊授課，針對員警執勤可能遭遇的狀況設計課程內容，譬如遇到持刀歹徒攻擊、或群眾滋擾事件中有人受到刀傷，導致員警或民眾大量出血，該如何在高壓緊急狀態下自救或救人。

本月7、9、10、14、20日每次安排5小時分梯上課，除了靜態聽講，也有分組情境模擬演練示範，並讓員警實際操作止血帶的使用方法。今天最後一天課程，聯盟理事長吳怡農到場，期勉基層員警能具備正確救護觀念，面對危害搶救更多生命，並代表訓練團隊捐贈40條止血帶給警方。