桃園妙齡女搭前夫白牌車回家慘遭摸胸、指侵 法院重判

桃園一名20歲女子2021年11月間，在白牌計程車群組內叫車，因前夫是群組內的司機，當他看見訊息後便主動詢問載她回家，沒想到抵達家門口時，前夫竟以手環抱女子阻止下車，並強行摸胸及伸進下體，案發後女子哭著和現任男友向警方報案。桃園地院法官認為，前夫利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，犯後矢口否認且態度不佳，處有期徒刑7年2月。

判決書指出，20歲女子小雯（化名）的前夫是一名白牌車司機，平時藉由LINE群組供不特定人叫車提供搭載，2人離婚後仍偶有聯繫。2021年11月12日凌晨2點多，小雯和友人唱完KTV後利用手機在車隊群組叫車，前夫看見後便私訊詢問她要選擇自己的車，或另一駕駛的車，因小雯曾和另一名駕駛有過口角，因此決定搭前夫的車，隨後前夫便在車隊群組內回覆，前往小雯指定的地點載人。

小雯上車後於凌晨3點多抵達指定住處，沒想到當她要給付車資、打開副駕駛座車門下車時，前夫卻突然以手環抱阻止她下車，並將車門關上，不顧小雯反抗撫摸她胸部，再以手指插入下體，強制對小雯性交得逞。小雯奮力乘隙掙脫，衝下車哭著和同居黃姓男友控訴遭前夫侵犯，黃男下樓發現前夫車輛，立刻和警衛上前攔阻並報警。

對此前夫在警詢時矢口否認，稱當時小雯不想給另一名駕駛載，主動詢問他能否載她回家，最後也沒有和小雯收費，認為應該不構成利用大眾交通工具犯罪；他強調自己只有把車門關上抱她5分鐘，發現小雯反抗後就鬆開雙手，沒有觸碰胸部、下體，也沒有將手伸進小雯的內褲。

但小雯指控，當時她要開車門下車，前夫就突然抱住她，未經同意強行將雙手伸進衣服裡觸碰胸部、身體及下體，並以手指侵入陰道，自己一直反抗，但因為前夫很用力抱住，無法掙脫，小雯趕緊按下手機SOS的功能發出巨大聲響，前夫才嚇到鬆手，趁隙衝下車跑回家和男友哭訴。

檢警透過2人手機對話紀錄、警衛室監視器畫面及相關行車紀錄器畫面，確定小雯前夫有做出違反女方意願的行為，當時警衛也說有聽到女子尖叫、喊「不要碰我」的聲音。經檢測前夫的左手驗出小雯的DNA，小雯內褲相對於陰部位置也檢出前夫DNA，案經檢方依家庭暴力罪之妨害性自主案件提起公訴。