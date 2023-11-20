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嘉義男涉酒駕載女子上路 深夜自摔堤防便道1死1重傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市朴子溪防汛堤防便道今天凌晨12點多發生機車酒駕自摔死亡車禍，約30歲黃姓機車騎士涉飲酒後上路，載著20歲賴姓女子在堤防道路自摔，兩人傷勢嚴重，賴女當場失去生命送醫不治，黃男則受重傷、意識不清，由救護車送往長庚醫院急救，詳細肇因仍待警方釐清。

嘉義縣消防局表示，今天凌晨12點42分獲報，朴子市朴子橋往藍天幼兒園堤防方向附近有2輛機車發生車禍，立即派遣朴子及六腳分隊前往，賴姓女子已無呼吸心跳，黃姓男子則意識不清、肢體外傷，給予緊急處置後，均送往長庚醫院救治。

朴子分局表示，經初步調查黃姓駕駛酒測值超過法定標準值，詳細肇事原因仍由朴子分局調查中，並將依法移請嘉義地檢署偵辦。車輛行駛道路務必遵守交通規則，且勿酒後駕車，害人又禍己，並多加注意交通行駛狀況，民眾多一分注意，多一份安全。

嘉義縣黃姓男子涉酒駕載賴姓女子上路，今凌晨在朴子溪堤防便道自摔，釀1死1重傷。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣黃姓男子涉酒駕載賴姓女子上路，今凌晨在朴子溪堤防便道自摔，釀1死1重傷。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣黃姓男子涉酒駕載賴姓女子上路，今凌晨在朴子溪堤防便道自摔，釀1死1重傷。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣黃姓男子涉酒駕載賴姓女子上路，今凌晨在朴子溪堤防便道自摔，釀1死1重傷。記者黃于凡／翻攝

朴子溪 嘉義 自摔

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