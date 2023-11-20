社區藏毒 淡水警破獲毒品分裝場逮捕5嫌

淡水警分局到淡水區新市五路租屋處埋伏，破獲毒品分裝場，逮捕陳姓主嫌及同夥32歲柳謙、31歲姜嫌、26歲蔡嫌、31歲曾嫌共5人。 圖／紅樹林有線電視提供 淡水警分局接獲友善通報情資，26歲陳姓男子與同夥隱身社區內販賣毒品，專案人員經過多日查訪及蒐證，日前到淡水區新市五路租屋處埋伏，破獲毒品分裝場，查扣第二級毒品安非他命1包、第三級毒品藍色藥丸45顆、二、三級混合毒品咖啡包成品及半成品4包、封膜機1台、研磨器設備、毒品分裝袋328個及毒品咖啡原物料等違禁物，將五名嫌犯通通法辦。

警方趁屋內同夥外出購物開門之際，警方大聲喝令，趴下！別動，數名員警全副武裝衝進屋內，將房間內的5名嫌犯一一壓制上銬，現場搜出大量毒品及研磨分裝器具，環顧屋內擺滿了各式毒品，現場逮捕陳姓主嫌及同夥32歲柳謙、31歲姜嫌、26歲蔡嫌、31歲曾嫌共5人，二、三級混合毒品咖啡包成品及半成品4包、封膜機1台、研磨器設備、毒品分裝袋328個及毒品咖啡原物料等違禁物。

水碓派出所代理副所長黃聖文表示，據了解，陳嫌有毒品等多項刑事紀錄，以販毒為生，為躲避警方查緝，時常更換處所，而且門口都會裝設監視器系統，警方這次出擊，不只斬斷黑幫金流，更解決民眾的困擾，還給社區安寧。

淡水警分局表示，落實執行「清源專案3.0」，精進「社區警政再出發」掃蕩不法，以淨化選前治安，同時呼籲民眾發現可疑人、事或不明氣味，請勇於向警察機關檢舉，此案警詢後依販賣毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，警方將持續向上溯源追查，切斷供毒管道。