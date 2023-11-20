山友失聯6天獲救 花蓮消防局提醒迷途原地等救援

爬喀西帕南山失聯6天的女山友今天被警消尋獲，無外傷人平安，空勤直升機吊掛下山，花蓮縣消防局提醒山友，若迷途千萬勿亂走，做好保暖，待在原地等待救援才是保命之途。

花蓮縣消防局第三大隊表示，一行6人登山隊伍攀登馬博拉斯橫斷路線，11月10日自南投東埔入山，預計11月15日由花蓮玉里中平林道下山，15日接獲登山隊伍報案指隊員李女腳程快，獨自先攻頂喀西帕南山的三角點後失聯，同行隊員找不到人，當日下午5時許向消防局報案。

第三大隊獲報後，立即組成搜救小組，分析路線及各項資訊，訂出搜救方向與熱區，連日來動員33人次上山搜尋，今天上午10時50分在喀西帕南山北峰與北高坪間找到失聯者，經評估失聯者無外傷，僅些微脫水、失溫，隨即申請空勤直升機吊掛下山。

消防局第三大隊長呂冠辰呼籲，民眾登山時與同團隊友應保持適當距離與聯繫，勿脫隊獨自行動；若迷路務必於原地以通訊設備請求救援，切勿隨意移動以免錯失寶貴救援時機。此外時序入冬，山區氣溫低，入山應做好禦寒保暖工作。