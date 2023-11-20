聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園客運突熄火拋錨堵車 警使蠻力推車解圍
桃園市45歲桃園客運陳姓司機昨天傍晚開車返回客運站，行經平鎮區南平路停等紅燈，客運中巴突然熄火故障，當時交通尖峰車多，陳男求助，平鎮警方今天表示，剛好平鎮所巡邏車經過巧遇，員警當即下車幫忙推車解圍，讓陳男駕駛的客運重新發動，也排除該路交通回堵，協助聯絡修車廠維修。
平鎮警方表示，桃園客運陳姓司機昨天傍晚5時30分，駕駛客運中巴準備返回客運站，行經平鎮區南平路停等紅燈時，客運車突然熄火故障，當下交通尖峰時段，造成堵車，後方車輛猛按喇叭，陳男重複多次無法啟動，陳男急如熱鍋螞蟻，車子又無法啟動，神色慌張。
平鎮派出所2警員剛好駕駛巡邏車經過，發現該輛客運中巴故障，停在南平路內線，造成後方堵車，員警先安撫陳姓司機緊張情緒，請陳控制方向盤，員警從後方猛力推車，協助客運中巴推至路邊臨時停車，疏解內側堵車恢復交通。
平鎮警方表示，員警幫忙陳姓司機猛力推車排除故障一身是汗，並協助聯絡修車廠業者到場維修排除故障，陳姓司機對員警幫忙推車感謝，呼籲大小車輛在路中突然拋錨，千萬不要慌張，盡快開啟警示燈、擺放車輛故障警示標誌，維護用路人交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言