影／全網暴怒！哈士奇竟被塞在背包內載著走 動保處要罰

有騎士被發現將哈士奇塞入透明背包內，騎車載著走，哈士奇身體蜷縮，動彈不得，讓人看了不忍，拍下照片PO網引發熱議並檢舉，高市動保處根據車牌「以車追人」，飼主解釋透明包包是「寵物包」，不過因犬隻塞在箱內的行為屬實，動保處仍依法開罰，可處1萬5千到7萬5千元不等罰款。

有網友在Dcard發文，披露看見騎士將哈士奇塞在包包內載著走的驚人畫面，留言質疑，「竟把牠裝在一個窄小的包包裡，這樣狗狗可以呼吸嗎？算虐狗吧」，更說狗狗看起來完全不能動，這名騎士一路飆車，感覺狗狗應該嚇死！

這篇「虐狗文」一出，引起許多網友憤慨，批「好想也把這個主人塞進去」、「根本硬塞進去的吧，脊椎能一直這樣彎著嗎」、「虐狗人真的可以下地獄」。更有網友指，把狗塞在包包的騎士是慣犯，很多網路社群都曾披露。

高雄市動保處表示，他們獲報後即根據車牌號碼請警方協助查察車主，循線找到犬隻，所幸健康無虞。這隻哈士奇約2、3個月大，飼主解釋，使用的透明背包其實是寵物包，不過因犬隻被塞在箱內的行為屬實，將依違反動保法第5條第2項飼主對於其管領的動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，依同法第30條處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。