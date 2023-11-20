女山友登喀西帕南山失聯6天今尋獲 靠這裝備酷寒下保命

李女（中）有帶睡袋、瓦斯爐等裝備，能在嚴寒山上取暖，因沒有水源，僅有些許脫水，救難人員給予礦泉水解渴。圖／花蓮縣消防局提供 45歲李姓女山友隨登山隊伍登馬博橫斷路線，在 喀西帕南山【喀西帕南山】台灣百岳之一，屬於中央山脈，行政區劃屬於花蓮縣。海拔約為3276公尺，為玉山國家公園東界山，主峰與北峰、南峰共同形成雄峙之稜脊及太平谷，山峰南北狹長、東西窄，形成不同之視角景觀。 周圍山區攻頂迷途失聯。救難人員日前在山上發現李女的手機，經擴大搜索後，終於在今天找到人。幸運的是，李女有帶睡袋、瓦斯爐等裝備，能在嚴寒山上取暖，因沒有水源，僅有些許脫水，直升機預計前往將人載下山。

花蓮縣消防局本月15日傍晚接獲求救電話，接獲李姓女子與兩男三女共5名隊友，走馬博拉斯橫斷路線，當天下午行經3276多公尺的喀西帕南山周圍山區時，李女因隊上其他人走走停停，決定脫隊先行攻頂，與隊友約好在山頂見面，但5人登上喀西帕南山頂，卻不見李女蹤影。

當時隊員傳訊息詢問，李女回覆走錯路，已在攻頂途中；由於山頂很冷，5人先到太平谷營地等候，再接獲李女訊息告知已完成攻頂，約好在營地見面。但過了2小時仍不見李女歸來，5人在附近搜索也沒看到人，趕緊報案求援。

消防局第三大隊指出，經過6天擴大搜尋後，今天上午11點終於在喀西帕南山北峰與北高坪之間找到李女，除了因為沒有水源，導致些許脫水外，人沒有生命危險。救援隊伍要後撤到太平谷營地，但路程要3個半小時，視天候狀況申請空勤直升機救援。

第三大隊長呂冠辰表示，李女有4到5年的登山經驗，這次在山上有背重裝備，雖然沒有帶帳篷，不過有睡袋可取暖，也有瓦斯爐、預備糧等物品，加上這次是冷氣團並非寒流，只要有取暖裝備就有機會存活，現場救援人員趕緊提供礦泉水給李女，預計可平安下山。