被偷去配種！烏來店狗遭人誘拐 見警上門狂吠求救

新北市烏來老街上店家飼養的店狗「牛牛」日前下午疑似走失，警方接獲店家求助後調閱監視器，赫然發現狗竟是遭人誘拐。警方依影像前往山區道路搜查，最後在一間空屋聽到狗叫聲，經通知房東聯繫租客58歲林男到場，開門後當場在屋內發現被拐走的肉票牛牛，林男供稱想把狗帶去配種，詢後被依竊盜罪嫌送辦。

據了解，被拐走的米克斯犬因身上花紋激似乳牛，被暱稱為「牛牛」，因牛牛模樣可愛成為烏來老街上的知名店狗。不料本月7日上午店家負責人高女突然發現牛牛不見蹤影，起初以為牛牛走失，經四處搜尋無果後隔天向向轄區派出所報案求助。

新店分局烏來分駐所獲報後調閱監視器，赫然發現牛牛竟是遭陌生男子拐騙，警方立即依照監視器影向沿路追查行蹤，發現涉嫌偷狗的男子車輛行經新店區北宜路3段附近，烏來分駐所長劉伊荏及警員陳藝修立即騎機車前往附近山區道路查找，在1間空屋前發現嫌犯駕駛的轎車，同時也從該空屋二樓聽見犬隻吠叫聲。