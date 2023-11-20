濫墾國有林地種茶、盜賣木材 警出動無人機空拍蒐證

新竹分署清查後發現遭砍伐杉木85株、柳杉45株、油桐5株，材積重量約50公噸，估計被盜賣林木市價約12萬餘元，遭濫墾、竊佔國有林地1千1百餘平方公尺。圖／警方提供 苗栗縣南庄鄉一處山林日前遭檢舉有濫墾情事，因地形關係，警方出動無人機空拍完成蒐證後，並前往新竹縣一家木材行執行搜索，初估遭濫墾、竊佔國有林地逾千平方公尺，盜賣林木總重約50公噸，全案依涉嫌森林法、竊盜、竊佔及水土保持法，將張姓犯嫌移送苗栗地方檢察署繼續偵辦。

保安警察第七總隊第五大隊指出，日前接獲農業部林業及自然保育署新竹分署提供情資，位在南庄鄉一處國有林地遭大規模濫墾，經過2個多月的調查及現場勘查，新竹分署清查後發現遭砍伐杉木85株、柳杉45株、油桐5株，材積共45.85立方公尺(重量約50公噸)，估計被盜賣林木市價約12萬餘元，遭濫墾、竊佔1千1百餘平方公尺。

警方調查，張姓嫌犯於2年前開始在南庄鄉經營茶莊及景觀咖啡館，因疫情生意冷清，收入大幅滑落，加上貸款利息壓力龐大，覬覦相鄰的新竹分署國有林地，私自以怪手機具濫墾國有林地竊佔為己有，作為茶園所用，並將國有林地上造林的杉木、柳杉、油桐等樹材，裁鋸後吊掛上車。張嫌擔心白天載運太過醒目，選在凌晨時段才將砍伐樹木等贓物載運至新竹縣竹東、橫山的木材行轉賣。