7旬老翁到三峽拉繩索攀石壁摔落 新北消防出動42人搬運送醫

76歲老翁在三峽五寮尖山區，拉繩索攀登大石壁不慎摔落受傷，消防局出動42人入山，用軟式擔架搭配繩索輪流搬運，將近中午才把人運抵登山口，交由救護車送醫診治。記者林昭彰／翻攝 新北市三峽區昨天上午9時許，有1名76歲老翁在五寮尖山區，利用現場繩索攀爬大石壁時不慎摔落受傷，消防局獲報出動42人，用軟式擔架搭配繩索輪流搬運，將近中午才把人運抵登山口，交由救護車送醫診治。

據了解，老翁摔傷的位置距離登山口約30分鐘路程，他在拉繩索攀登大石壁時摔下，背部與後腰劇烈疼痛，已無法再行走，隨行同伴立即通報119求救。消防局出動2個分隊、警義消共42人分工趕赴。

抵達時，患者躺臥大石壁旁邊山坡下，經檢傷確認除了後腰、背疼痛，無其他明顯外傷，救援人員將患部固定，並以軟式擔架包覆患者，搭配繩索協助通過過山坡、用人力輪流搬運，上午11時42分才將患者運抵登山口玉里商店，交由救護車送到三峽恩主公醫院診察治療。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘提醒，登山一定要結伴同行，年長者爬山更要衡量體力能力，若在陌生地點臨時遇到難度較高的環境，除了靠同伴協助通過，假使研判難以應付，適時放棄、折返切莫硬闖，才能避免危險受傷。