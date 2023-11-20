能高安東軍縱走2天7人受困 林業署籲注意安全

能高越嶺國家步道西段開放通行，能高安東軍縱走路線17日、18日即發生2起山域事故共7人受困，農業部林業及自然保育署南投分署20日表示，部分路段屬破碎地質，務必注意安全。（南投林業分署提供） 中央社 能高越嶺國家步道西段開放通行，能高安東軍縱走路線17日、18日即發生2起山域事故共7人受困，搜救隊員甚至在崩塌處滑落；林業署今天表示，部分路段屬破碎地質，務必注意安全。

能高越嶺國家步道西段受颱風卡努雨災重創，日前重新開放通行，1支2人隊伍11月13日從仁愛鄉屯原登山口入山縱走能高安東軍，預計17日從仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區下山，2人在標牌466處遇崩塌無法通過，請求南投縣消防局派員協助，18日由直升機吊掛至花蓮脫困。

南投縣消防局18日又接獲1支5人隊伍13日從仁愛鄉屯原登山口入山縱走能高安東軍，預計18日從奧萬大下山，隊伍行經萬大南溪因無法過溪而受困溪床、全身溼透，請求消防局派員協助，由於山路崩塌無法進入，消防局申請直升機協助，成功吊掛5名登山者至花蓮降落。

由於能高安東軍縱走部分路線不佳，消防局出勤救援時，甚至有2名隊員在崩塌處滑落6公尺，多次嘗試無法通過，最後由直升機救出登山者；消防局指出，18日萬大南溪救援行動也面臨部分溪床無法橫渡狀況，為爭取救援時效，申請內政部空中勤務總隊直升機協助。

農業部林業及自然保育署南投分署今天回應媒體詢問表示，天池山莊11月3日開放，能高越嶺步道西段同步開放，但步道屬易破碎地質，指標0.3至3公里處尚在整修中，以雲天宮入口路線為通行路線，須增加1.5至2小時路程，步道6、10公里處為大崩壁、地質破碎，常因天氣等因素有落石，呼籲山友行經此路段快速通行。

南投林業分署也提醒，0至3公里處或10公里處路況隨時都有改變可能，行前應注意山區氣象，適時調整登山計畫及風險評估，儘速通過易落石區，勿於夜間通行；縱走能高安東軍請注意奧萬大因卡努雨災影響，聯外道路持續整修，暫停車輛進入；雨季期間注意溪水湍急與山區降雨，若水位升高勿強行渡溪。