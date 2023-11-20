男想約正妹「歡歡」按摩 被要求買上萬點數陷色情詐騙
桃園市龜山區一名李姓男子，昨凌晨在超商多次購買高額遊戲點數，引起店員懷疑報警，結果發現李男為了想約一名網路上的女子見面，進行色情按摩，陷入典型的「色情交易點數詐騙」圈套，且已經損失3萬多元仍想繼續買，所幸經警方說明，成功阻止李男購買第2次點數，保住辛苦的血汗錢。
龜山警分局昨凌晨12點多接獲轄內超商店員報案，稱一名61歲李姓男子在店裡買了3萬3千元的點數卡後，又要再買3萬元，疑似遭到詐騙，警方獲報後到場了解狀況。對此李男表示，這幾天在網路上看見按摩消費的廣告，便透過LINE加入名稱「歡歡」的正妹為好友，對方要求不要現金，要買點數卡才能見面消費，稱「現在援交抓很嚴，風聲特別緊」。
對話紀錄中「歡歡」以「哥哥」稱呼李男拉近距離，並不斷以約見面、色情按摩等語要李男購買大量點數卡，要求不要把事情鬧大「最後吃虧的肯定是你」，以李男及其家人的人身安全威脅他不准向超商店員亂講話；所幸警方及時到場成功攔阻，苦口婆心向李男說明此類手法是典型的「色情應召詐欺」，才讓李男沒有再度受騙。警方呼籲，現今通訊科技發達，網路詐騙更是層出不窮，遇疑似詐騙話術請撥打110或165反詐騙專線求證，多一分警覺、少一分風險。
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