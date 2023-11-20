影／三峽排水溝木材板模悶燒冒煙 撲滅後滿滿都是菸蒂

新北市三峽國小斜對面大勇路，前天晚上7時許有等公車的民眾，發現站牌旁排水溝蓋冒出白煙，消防隊趕抵檢查確認是溝內板模木材起火，迅速撲滅但造成水管漏水、有線電視訊號線燒損，推測可能有人亂丟菸蒂造成。

消防隊員當時打開水溝蓋，用照明燈往溝裡深處探照，發現疑似當初修建排水溝灌漿使用的木材板模沒拆除，正在悶燒冒煙，撲滅之後溝底除了焦黑的木材，滿滿都是菸蒂，且造成附近商店接的水管破損漏水、有線電視的訊號纜線燒損，後續通報相關單位復原