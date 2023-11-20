影／三峽排水溝木材板模悶燒冒煙 撲滅後滿滿都是菸蒂
新北市三峽國小斜對面大勇路，前天晚上7時許有等公車的民眾，發現站牌旁排水溝蓋冒出白煙，消防隊趕抵檢查確認是溝內板模木材起火，迅速撲滅但造成水管漏水、有線電視訊號線燒損，推測可能有人亂丟菸蒂造成。
消防隊員當時打開水溝蓋，用照明燈往溝裡深處探照，發現疑似當初修建排水溝灌漿使用的木材板模沒拆除，正在悶燒冒煙，撲滅之後溝底除了焦黑的木材，滿滿都是菸蒂，且造成附近商店接的水管破損漏水、有線電視的訊號纜線燒損，後續通報相關單位復原
新北市消防局第五大隊長鍾世銘說，吸菸的民眾常常會將未熄滅的菸蒂，隨手往水溝蓋裡扔棄，但溝裡不見得有水，如果碰到可燃物即可能起火燃燒，因此呼籲抽菸民眾務必熄滅菸蒂，丟進垃圾桶，才能避免引發火警。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言