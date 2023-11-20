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影／三峽排水溝木材板模悶燒冒煙 撲滅後滿滿都是菸蒂

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽國小斜對面大勇路，前天晚上7時許有等公車的民眾，發現站牌旁排水溝蓋冒出白煙，消防隊趕抵檢查確認是溝內板模木材起火，迅速撲滅但造成水管漏水、有線電視訊號線燒損，推測可能有人亂丟菸蒂造成。

消防隊員當時打開水溝蓋，用照明燈往溝裡深處探照，發現疑似當初修建排水溝灌漿使用的木材板模沒拆除，正在悶燒冒煙，撲滅之後溝底除了焦黑的木材，滿滿都是菸蒂，且造成附近商店接的水管破損漏水、有線電視的訊號纜線燒損，後續通報相關單位復原

新北市消防局第五大隊長鍾世銘說，吸菸的民眾常常會將未熄滅的菸蒂，隨手往水溝蓋裡扔棄，但溝裡不見得有水，如果碰到可燃物即可能起火燃燒，因此呼籲抽菸民眾務必熄滅菸蒂，丟進垃圾桶，才能避免引發火警。

消防隊員打開水溝蓋用燈探照，發現溝裡深處有板模木材正在悶燒冒煙。記者林昭彰／翻攝
消防隊員打開水溝蓋用燈探照，發現溝裡深處有板模木材正在悶燒冒煙。記者林昭彰／翻攝
排水溝裡火勢撲滅之後，溝底除了焦黑的木材，滿滿都是菸蒂。記者林昭彰／翻攝
排水溝裡火勢撲滅之後，溝底除了焦黑的木材，滿滿都是菸蒂。記者林昭彰／翻攝
排水溝裡火勢撲滅後，造成附近商店接的水管破損漏水、有線電視的訊號纜線燒損，後續通報相關單位復原。記者林昭彰／翻攝
排水溝裡火勢撲滅後，造成附近商店接的水管破損漏水、有線電視的訊號纜線燒損，後續通報相關單位復原。記者林昭彰／翻攝

排水溝 火災

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