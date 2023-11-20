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女警切除右卵巢「保住生機」產下1子 感謝醫師加做2檢查

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中部一名女警重回員榮健檢抽血，並感謝4年前檢出她的卵巢異常。圖／員榮提供
中部一名女警重回員榮健檢抽血，並感謝4年前檢出她的卵巢異常。圖／員榮提供

卵巢癌罹患人數年年上升，2022年擠進國人十大癌症死因前十名，中部中部一名35歲女警4年前健檢，確診罹患卵巢癌，切除右側卵巢並接受半年化療，重拾健康後去年產下一子，她和丈夫帶孩子回健檢醫院致謝，為健檢重要性現身說法。

員榮醫療體系員榮醫院今天表示，衛福部今年6月公布2022年大十癌症死因，第十名是卵巢癌，死亡人數765人，比2021年高出9.9%，排名女性癌症第七名，年齡中位數為55歲，雖不像子宮頸癌普遍，卵巢癌卻是婦科癌症死亡首位，原因是早期症狀不明顯。

女警告訴醫護，4年前她服務的縣市政府突然把公務人員健檢補助調降為30歲，但名額有限要抽籤，她那時31歲，自覺還年輕且抽籤有點麻煩，本來無意健檢，警察局學弟勸她參加抽籤，抽中就像得到3500元，經仔細比較各家醫院健檢項目，她發現員榮醫院健檢3500元可做到19項檢查，同樣檢查到其它醫院要花一萬多元，於是和未婚夫一起請假跨縣市到員榮健檢。

檢驗報告出爐，卵巢癌指數超標20倍，她到台中榮總檢查確定右側卵巢有腫瘤；女警表示，被告知罹患卵巢癌，第一個感覺是「不可能」，她那麼年輕且沒家族遺傳史，接受手術切除卵巢、淋巴和腹腔大網膜，接受近半年化療，婚期也往後延，幸好術後癌細胞沒擴散，前年她結婚，去年產下一子，今年夫婦倆人回員榮自費加做胃鏡和大腸鏡檢查。

員榮醫療體系員榮醫院醫療副院長涂川洲表示，卵巢癌早期症狀輕微，當腫瘤漸漸長大壓迫到鄰近器官或神經，有些輕微症狀會出現，例如腹部腫脹、消化不良、食量減少、下腹部不適、體重減輕、頻尿、便祕、噁心、腹痛、腰痛、坐骨神經痛及月經異常，因常被忽略或與誤當作其它疾病，因不像子宮頸癌可做抺片檢查及早發現，不過有健檢、有機會，民眾應把握五癌與成人免費健檢來早期診斷、早期治療。

健檢 卵巢癌 癌症

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