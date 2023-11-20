快訊

威力彩飆9.5億！專家曝「4星座4生肖」財氣爆棚 好運時段、方位揭曉

ChatGPT之父回鍋？奧特曼總部曬自拍 稱「最後一次掛訪客證」

外交部發布 蕭美琴請辭駐美代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外籍旅客搭乘公車遺落手機 警察伸援10分鐘尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

馬籍旅客顏姓男子(右)到台南搭乘公車遺落手機，警員涂凱翔（左）使用公車即時動態及手機定位功能10分鐘尋回。記者黃宣翰／翻攝
馬籍旅客顏姓男子(右)到台南搭乘公車遺落手機，警員涂凱翔（左）使用公車即時動態及手機定位功能10分鐘尋回。記者黃宣翰／翻攝
馬來西亞籍旅客顏姓男子昨天到台南自助旅行，搭公車時手機不慎遺落在公車上，當時也沒有把公車號牌記下，當下十分緊張，人生地不熟不知如何是好，焦急之餘趕緊跑到台南市警二分局海安派出所請求警方協助幫忙，員警獲悉後聯絡到公車客運公司，不到10分鐘就幫忙找回手機。

海安派出所警員涂凱翔、王智賢，昨天下午4點多接獲馬來西亞籍34歲的旅客顏先生表示，他來台自助旅遊7天，昨天預計從安平原住民文化會館到「河樂廣場」親水公園參觀，途中搭乘公車，惟下車後發現手機掉落在公車上，著急不知如何是好。

顏略懂中文，海安所警員涂凱翔用中英雙聲道與顏對話，詢問所搭乘的公車班次和行進路程、手機品牌、顏色等，隨後致電台南公車客運公司，員警細心向客運客服人員詢問該時段公車車號，隨後調閱車牌辨識系統及比對馬籍顏先生所提供手機定位，確定手機仍在公車後，使用google公車即時動態，確認公車即時定位。

等到公車再次停靠在河樂廣場入站後，警員上車詢問，公車司機表示有民眾在車上拾得顏先生所遺落的手機並交給他保管。顏表示，由於手機內存有許多在台拍攝的寶貴相片，幸好有警方第一時間熱心幫忙，才能在最短時間找回手機，顏十分感謝，讚許台灣警察的服務高效率。

馬來西亞 台南

延伸閱讀

影／KTV開錯包廂引衝突下樓相遇遭砍 馬來西亞籍海大生喪命

我的購物車很「清真」？東南亞「抵制以色列」運動的明潮暗湧

哈瑪斯如何在東南亞運作？馬來西亞政府合作的「隱形代理人」

創博物館首例 故宮南北院院內提供外籍旅客退稅服務

相關新聞

台南市寵物店凌晨失火 損失25隻寵物犬

台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店，今天凌晨1點42分突然起火燃燒，冒出火煙，消防人員到場後大門深鎖破門進入，1樓及...

影／三重女司機衝撞路旁7機車 網友猜酒駕、毒駕、滑手機全錯

新北市三重區今天凌晨有1輛休旅車，緩慢偏移衝撞整排路旁機車發出清脆響聲，恰巧被路人用手機錄下過程，隨即貼網描述「親眼目睹...

強佔溜滑梯還絆倒其他孩童 土城母子現身板橋遭警告誡

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸佔遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，該名婦人上月因攻擊其它民眾，被土城...

賓士自撞護欄起火 駕駛不治疑酒駕

陳姓男子昨天凌晨駕賓士車行經高雄大寮區，自撞路邊護欄，車頭凹陷卡住，引擎蓋著火，民眾見狀拿滅火器及時滅火，陳卡在駕駛座無...

女搭飛行傘摔死 扣環未扣？ 教練交保

嘉義縣蕭姓女子與李姓男友原定下月底結婚，前天到花蓮豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女起飛後安全扣環脫落，從離地約100公尺處墜落傷重...

女警切除右卵巢保住生機 產下1子謝謝醫師加做2檢查

卵巢癌罹患人數年年上升，2022年擠進國人十大癌症死因前十名，中部中部一名35歲女警4年前健檢，確診罹患卵巢癌，切除右側...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。