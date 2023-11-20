外籍旅客搭乘公車遺落手機 警察伸援10分鐘尋回

馬籍旅客顏姓男子(右)到台南搭乘公車遺落手機，警員涂凱翔（左）使用公車即時動態及手機定位功能10分鐘尋回。記者黃宣翰／翻攝 馬來西亞籍旅客顏姓男子昨天到台南自助旅行，搭公車時手機不慎遺落在公車上，當時也沒有把公車號牌記下，當下十分緊張，人生地不熟不知如何是好，焦急之餘趕緊跑到台南市警二分局海安派出所請求警方協助幫忙，員警獲悉後聯絡到公車客運公司，不到10分鐘就幫忙找回手機。

海安派出所警員涂凱翔、王智賢，昨天下午4點多接獲馬來西亞籍34歲的旅客顏先生表示，他來台自助旅遊7天，昨天預計從安平原住民文化會館到「河樂廣場」親水公園參觀，途中搭乘公車，惟下車後發現手機掉落在公車上，著急不知如何是好。

顏略懂中文，海安所警員涂凱翔用中英雙聲道與顏對話，詢問所搭乘的公車班次和行進路程、手機品牌、顏色等，隨後致電台南公車客運公司，員警細心向客運客服人員詢問該時段公車車號，隨後調閱車牌辨識系統及比對馬籍顏先生所提供手機定位，確定手機仍在公車後，使用google公車即時動態，確認公車即時定位。

等到公車再次停靠在河樂廣場入站後，警員上車詢問，公車司機表示有民眾在車上拾得顏先生所遺落的手機並交給他保管。顏表示，由於手機內存有許多在台拍攝的寶貴相片，幸好有警方第一時間熱心幫忙，才能在最短時間找回手機，顏十分感謝，讚許台灣警察的服務高效率。