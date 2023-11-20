快訊

威力彩飆9.5億！專家曝「4星座4生肖」財氣爆棚 好運時段、方位揭曉

ChatGPT之父回鍋？奧特曼總部曬自拍 稱「最後一次掛訪客證」

外交部發布 蕭美琴請辭駐美代表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

導航帶錯路！情侶開車赴營地露營受困山區 桃警即刻救援

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

新北市李男偕女友露營開車導航到復興光華山區道路受困，警方巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供
新北市李男偕女友露營開車導航到復興光華山區道路受困，警方巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供
新北市29歲李姓男子與女友兩人昨天周日下午，開車前往桃園市復興區華陵里山區一處露營地露營，兩人不熟路況，開啟導航系統，不料至晚上昏暗駛進光華部落一處產業道路受困，李男緊急求助，大溪警方今天上午表示，警方巡邏車據報趕到，用備好繩索拖拉脫困和指點，情侶致謝，最後開心前往露營地。

李姓男子表示，他與女友兩人趁休假前往復興區華陵山區一處露營地露營，兩人第一次到該露營區，兩人開車前往，因路況不熟，開啟導航系統，由於山區天色昏暗、視線不佳，他一路跟著導航卻走錯路，車子在一處產業道路的泥土路卡住動彈不得，荒郊野外無人經過，只好求助警察。

大溪警方表示，李男和女友情侶兩人，駕駛休旅車前往復興區華陵一處露營地露營，不熟路況，加上天色昏暗，跟著導航系統導引卻走錯路， 開進光華部落山區一處產業道路，地面泥土下雨剛乾，車子卡在路中動彈不得，警方獲報，光華所警員和義警前往救援，警發現土地沒有太濕，利用繩索將受困車輛用巡邏車拖拉方式協助脫困，並帶回派出休息，李男情侶致謝後，在警方指路下開心前往露營地度假。

新北市李男偕女友（左起一、二）露營開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供
新北市李男偕女友（左起一、二）露營開車導航到復興光華山區受困，感謝警方義警用巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供
新北市李男偕女友露營開車導航到復興光華山區道路受困，警方巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供
新北市李男偕女友露營開車導航到復興光華山區道路受困，警方巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供
新北市李男（圖中）偕女友露營開車導航到復興光華山區道路受困，警方巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供
新北市李男（圖中）偕女友露營開車導航到復興光華山區道路受困，警方巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供

露營區 情侶

延伸閱讀

全台首家海島露營風餐廳「微光島嶼」 進駐台中一中商圈

一舉兩得！ 新竹五峰「油羅山步道」林相優美 健走兼露營雙享受

南投力推低碳旅遊 25日橋聳雲天體驗戶外露營樂趣

男台南露營跌斷腿獲賠32萬9千 不只露營區這些單位都有分

相關新聞

台南市寵物店凌晨失火 損失25隻寵物犬

台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店，今天凌晨1點42分突然起火燃燒，冒出火煙，消防人員到場後大門深鎖破門進入，1樓及...

影／三重女司機衝撞路旁7機車 網友猜酒駕、毒駕、滑手機全錯

新北市三重區今天凌晨有1輛休旅車，緩慢偏移衝撞整排路旁機車發出清脆響聲，恰巧被路人用手機錄下過程，隨即貼網描述「親眼目睹...

強佔溜滑梯還絆倒其他孩童 土城母子現身板橋遭警告誡

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸佔遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，該名婦人上月因攻擊其它民眾，被土城...

賓士自撞護欄起火 駕駛不治疑酒駕

陳姓男子昨天凌晨駕賓士車行經高雄大寮區，自撞路邊護欄，車頭凹陷卡住，引擎蓋著火，民眾見狀拿滅火器及時滅火，陳卡在駕駛座無...

女搭飛行傘摔死 扣環未扣？ 教練交保

嘉義縣蕭姓女子與李姓男友原定下月底結婚，前天到花蓮豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女起飛後安全扣環脫落，從離地約100公尺處墜落傷重...

台中公車跨雙黃線闖紅燈 警方將開罰

台中客運1輛公車16日清晨7時許行經太平區永成北路68號前路口時，明明前方已紅燈，但仍未減速硬闖，全程被人錄下貼上網。警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。