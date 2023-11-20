導航帶錯路！情侶開車赴營地露營受困山區 桃警即刻救援

新北市李男偕女友露營開車導航到復興光華山區道路受困，警方巡邏車拉助脫困。圖／大溪警提供 新北市29歲李姓男子與女友兩人昨天周日下午，開車前往桃園市復興區華陵里山區一處露營地露營，兩人不熟路況，開啟導航系統，不料至晚上昏暗駛進光華部落一處產業道路受困，李男緊急求助，大溪警方今天上午表示，警方巡邏車據報趕到，用備好繩索拖拉脫困和指點，情侶致謝，最後開心前往露營地。

李姓男子表示，他與女友兩人趁休假前往復興區華陵山區一處露營地露營，兩人第一次到該露營區，兩人開車前往，因路況不熟，開啟導航系統，由於山區天色昏暗、視線不佳，他一路跟著導航卻走錯路，車子在一處產業道路的泥土路卡住動彈不得，荒郊野外無人經過，只好求助警察。