聽新聞
test
0:00 / 0:00
導航帶錯路！情侶開車赴營地露營受困山區 桃警即刻救援
新北市29歲李姓男子與女友兩人昨天周日下午，開車前往桃園市復興區華陵里山區一處露營地露營，兩人不熟路況，開啟導航系統，不料至晚上昏暗駛進光華部落一處產業道路受困，李男緊急求助，大溪警方今天上午表示，警方巡邏車據報趕到，用備好繩索拖拉脫困和指點，情侶致謝，最後開心前往露營地。
李姓男子表示，他與女友兩人趁休假前往復興區華陵山區一處露營地露營，兩人第一次到該露營區，兩人開車前往，因路況不熟，開啟導航系統，由於山區天色昏暗、視線不佳，他一路跟著導航卻走錯路，車子在一處產業道路的泥土路卡住動彈不得，荒郊野外無人經過，只好求助警察。
大溪警方表示，李男和女友情侶兩人，駕駛休旅車前往復興區華陵一處露營地露營，不熟路況，加上天色昏暗，跟著導航系統導引卻走錯路， 開進光華部落山區一處產業道路，地面泥土下雨剛乾，車子卡在路中動彈不得，警方獲報，光華所警員和義警前往救援，警發現土地沒有太濕，利用繩索將受困車輛用巡邏車拖拉方式協助脫困，並帶回派出休息，李男情侶致謝後，在警方指路下開心前往露營地度假。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言