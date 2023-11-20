影／三重女司機衝撞路旁7機車 網友猜酒駕、毒駕、滑手機全錯
新北市三重區今天凌晨有1輛休旅車，緩慢偏移衝撞整排路旁機車發出清脆響聲，恰巧被路人用手機錄下過程，隨即貼網描述「親眼目睹三寶直直撞」，網友紛紛猜測不是喝酒就是吸毒或玩手機？但全猜錯，56歲女司機向警方供稱只是恍神。
據了解，56歲劉姓婦人今天凌晨0時48分，駕駛白色休旅車行經三重區重陽路四段，監視器拍到她原本開在車道上，不明原因緩緩朝向路肩偏移，直接衝向路旁機車停車格，連續撞倒7輛機車。
撞擊過程恰巧被路人拿手機錄影，很快就被貼到臉書社團爆料公社二社，描述「親眼目睹三寶直直撞，大概7台摩托車要換殼了」，引起網友議論，有人戲稱「怎麼這麼剛好拍到，你來自未來？」、「竟然還有開行人記錄器」，或留言「超脆的音樂」、猜測「酒駕？毒駕？玩手機？」
警方獲報趕抵，發現女司機非常清醒，沒有酒駕，她自稱沒有服用藥物或滑手機、單純只是開車恍神未注意行駛動線與路邊停車的距離而撞上。員警依規定測繪記錄，並請拖吊車排除現場，陸續通知受損車主製作談話記錄，詳細車禍原因尚須進一步調查釐清。
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