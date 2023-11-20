台中假車禍打人三煞檢聲押 法院裁定羈押主嫌2人限居

警方昨天詢問後依妨害秩序、傷害等罪嫌，將當街圍毆的吳男等3人移送偵辦。記者陳宏睿／翻攝 台中市北區天津路前天下午發生一起行車糾紛，葉姓男子轎車遭後車追撞後，後車施姓男子等3人拿出乩童使用的「角棍」、球棒等器械，在葉妻面前，猛打葉男，造成葉男肢體骨折等傷勢，施辯稱與葉男有財物糾紛，但被葉否認，全案昨依妨害秩序等罪移送，檢方聲押3人，法院審理後，裁定施男羈押禁見，其餘2人限制住居。

檢方昨天訊問後，認施男等3人涉犯傷害、妨害秩序（聚眾鬥毆）罪嫌重大，且有勾串共犯及再犯之虞，有羈押之原因及必要，昨晚6時45分向台中法院聲請羈押，經法院審理後，裁定羈押禁見施姓男子，另外吳姓、蘇姓男子則獲限制住居。

第二警分局立人所在前天下午（18日）4時許獲報，北區天津路、青島路口有人打架，警方獲報到場，帶回涉嫌打人的施姓（20歲）、吳姓（20歲）、蘇姓男子（21歲）等三人，被打的葉姓男子（30歲）則受有肢體擦挫傷、骨折等傷勢，幸無生命危險。

經查，案發時葉姓男子載著妻子開車行經北區天津路、青島路等紅燈，綠燈起步時，在葉車後方的轎車即輕微擦撞葉車的後下巴，葉男才下車查看，施等人即拿出球棒、角棍等物品，在葉妻面前朝著葉男猛打，角棍的鐵片散落一地，甚至還波及路旁一輛轎車、兩輛機車。

警方調查時，施男等人辯稱，他們是台南人，為了替朋友出頭，協調債務糾紛，才會以此方式犯行，但對於債務金額多少，則不願多談。