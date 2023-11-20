影／新莊老翁走斑馬線被休旅車撞倒 躺車頭不動嚇壞路人

新北市新莊中港路昨晚發生行人走在斑馬線上被撞的車禍，68歲吳姓老翁躺在車頭不動，嚇壞許多路人，消防隊趕抵救援，幸好老翁沒有壓在車底受困，但腳疑被車輪輾過、腹部遭撞擊劇烈疼痛，由救護車送醫檢查。

據了解，48歲廖姓男子昨晚8時許駕駛休旅車，從新莊區中港一街左轉中港路，疑未注意車前狀況，直接撞倒路口走在斑馬線上的行人，吳姓老翁被推行躺在車頭不動，一度傳稱疑似受困車底。