快訊

好市多黑色購物週Day 1！ 85吋顯示器直接砍6萬

藍白合還沒破局？他指柯文哲造勢場「2跡象」 朱立倫應該看懂了

【早晨財經速解讀】標普科技指數創新高 衰退仍在路上？美債已經漲過頭了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新莊老翁走斑馬線被休旅車撞倒 躺車頭不動嚇壞路人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊中港路昨晚發生行人走在斑馬線上被撞的車禍，68歲吳姓老翁躺在車頭不動，嚇壞許多路人，消防隊趕抵救援，幸好老翁沒有壓在車底受困，但腳疑被車輪輾過、腹部遭撞擊劇烈疼痛，由救護車送醫檢查。

據了解，48歲廖姓男子昨晚8時許駕駛休旅車，從新莊區中港一街左轉中港路，疑未注意車前狀況，直接撞倒路口走在斑馬線上的行人，吳姓老翁被推行躺在車頭不動，一度傳稱疑似受困車底。

消防隊獲報趕抵，幸好老翁只是疼到一時無法起身，並未受困，但腹部被撞擊、腳疑似被車輪輾過，意識清醒被救護車送到衛福部台北醫院急診。廖姓駕駛沒有飲酒，但行經斑馬線未停讓行人，發生事故致人受傷，恐面臨加重罰則和刑責，詳細車禍原因尚待鑑識調查釐清。

休旅車從新莊區中港一街左轉中港路，疑未注意車前狀況，直接撞倒路口走在斑馬線上的行人，吳姓老翁被推行躺在車頭不動，一度傳稱疑似受困車底，嚇壞許多路人。記者林昭彰／翻攝
休旅車從新莊區中港一街左轉中港路，疑未注意車前狀況，直接撞倒路口走在斑馬線上的行人，吳姓老翁被推行躺在車頭不動，一度傳稱疑似受困車底，嚇壞許多路人。記者林昭彰／翻攝
休旅車從新莊區中港一街左轉中港路，疑未注意車前狀況，直接撞倒路口走在斑馬線上的行人，吳姓老翁被推行躺在車頭不動，一度傳稱疑似受困車底，嚇壞許多路人。記者林昭彰／翻攝
休旅車從新莊區中港一街左轉中港路，疑未注意車前狀況，直接撞倒路口走在斑馬線上的行人，吳姓老翁被推行躺在車頭不動，一度傳稱疑似受困車底，嚇壞許多路人。記者林昭彰／翻攝

車禍

延伸閱讀

騎士撞死闖紅燈走斑馬線行人 自首並賠償獲緩刑免入獄

行人地獄悲劇再上演 9旬翁走斑馬線被撞 傷重不治

又見行人地獄…9旬翁走斑馬線遭遊覽車撞倒 重傷仍未脫險

影／斑馬線上被撞斷腿！客運右轉未禮讓行人 中和7旬嬤卡前輪哀號

相關新聞

台南市寵物店凌晨失火 損失至少10多隻寵物犬

台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店，今天凌晨1點42分突然起火燃燒，冒出火煙，消防人員到場後大門深鎖破門進入，1樓及...

強佔溜滑梯還絆倒其他孩童 土城母子現身板橋遭警告誡

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸佔遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，該名婦人上月因攻擊其它民眾，被土城...

賓士自撞護欄起火 駕駛不治疑酒駕

陳姓男子昨天凌晨駕賓士車行經高雄大寮區，自撞路邊護欄，車頭凹陷卡住，引擎蓋著火，民眾見狀拿滅火器及時滅火，陳卡在駕駛座無...

女搭飛行傘摔死 扣環未扣？ 教練交保

嘉義縣蕭姓女子與李姓男友原定下月底結婚，前天到花蓮豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女起飛後安全扣環脫落，從離地約100公尺處墜落傷重...

台中假車禍打人三煞檢聲押 法院裁定羈押主嫌2人限居

台中市北區天津路前天下午發生一起行車糾紛，葉姓男子轎車遭後車追撞後，後車施姓男子等3人拿出乩童使用的「角棍」、球棒等器械...

影／新莊老翁走斑馬線被休旅車撞倒 躺車頭不動嚇壞路人

新北市新莊中港路昨晚發生行人走在斑馬線上被撞的車禍，68歲吳姓老翁躺在車頭不動，嚇壞許多路人，消防隊趕抵救援，幸好老翁沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。