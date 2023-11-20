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台南市寵物店凌晨失火 損失至少10多隻寵物犬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店，今天凌晨1點42分突然起火燃燒，冒出火煙，消防人員到場後大門深鎖破門進入，1樓及2樓都有火，連忙出水滅火，火勢約在30分鐘後控制，消防人員從2樓抱出1隻寵物狗。消防人員說，該店在1至3樓都有養寵物犬，因1樓燒得比較大，1樓1 0多隻被燒死。

台南市消防局救災救護指揮中心， 今天凌晨1點42分接獲民眾報案，位於大同路一段、接近樹林街路口的寵物店失火。中心派出南門、東門、中正、永華、公園、和緯及德興等7個分隊，共14車35人前往搶救。消防人員到場後，起火戶為3層樓水泥建築寵物店，鄰居表示晚上沒有住人。

因店面1樓冒出火煙，消防人員破門而入滅火，火勢約在2點12分撲滅。消防人員說，並從火勢研判起火點可能在1樓，燃燒面積約15平方公尺，主要燒1樓木櫃。消防局說，至於起火真正原因，待火災調查科人員進一步調查釐清。

許姓屋主接獲通知趕回店外，一度想衝進店內搶救，被消防人員攔了下來。他難過的說，他在店內養了30多隻寵物犬，怎麼會燒起來，至於到底還有多少隻存活，因火場一片昏暗，待天亮後，詳細進屋內清點後才會清楚。

台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店凌晨失火，消防人員拉水線射水搶救記者黃宣翰／攝影
台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店凌晨失火，消防人員拉水線射水搶救記者黃宣翰／攝影
台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店凌晨失火，消防人員從2樓救出1隻寵物犬。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區大同路一段一間3層樓寵物店凌晨失火，消防人員從2樓救出1隻寵物犬。記者黃宣翰／攝影

寵物 台南 鄰居

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