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強佔溜滑梯還絆倒其它孩童 土城母子現身板橋遭警告誡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸佔遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，該名婦人上月因攻擊其它民眾，被土城警方依傷害罪嫌送辦。今天下午這對母子出現在板橋運動場，再度與在場民眾發生口角衝突。海山警方到場時民眾因未受傷不願提出告訴，警方告誡母子後隨即讓他們自行離去。

有民眾今天在臉書社團「爆料公社二社」PO出文章及影片：「土城母子來板橋體育館亂，強占溜滑梯、出腳絆倒其他小朋友，拿玩具槍亂嚇其他小孩，還好有英勇紅帽先生趕走她們，這次還有一個黑衣服高高男的跟她們一起來，報警處理。」

貼文一出引起網友熱議：「那個孩子好可憐，以後怎麼融入社會」、「這小孩現在不教訓以後變流氓」、「這小孩撿角了，還沒踢到鐵板，等遇到一個不要命的他就完了」、「先是土城被告又有警員站崗，後來跑去中和錦和運動公園又被趕，現在來板橋了！」

海山分局表示，今天下午4時許接獲民眾報案表示，海山高中對面的公園有家長發生爭執，警方到場時發現一對母子及其友人已準備離開現場。報案人表示該男童較為好動，且情緒易高漲失控，對一旁其他小孩可能有攻擊行為，欲上前勸阻時與其母發生口角衝突，但並未動手打架。且因其他孩童並未受傷不願提出告訴。海山警方當場向該母子告誡後讓其自行離去。

海山分局表示，假日的下午期間公園人潮較多，如有發生糾紛，應理性面對處理，並報警請警方到場協助，切勿正面衝突以免觸法，共同維護遊憩的權益與安全。

土城這對母子今天來到板橋第一運動場，與其它民眾發生口角衝突。圖／聯合報資料畫面
土城這對母子今天來到板橋第一運動場，與其它民眾發生口角衝突。圖／聯合報資料畫面
海山警方獲報到場告誡這對母子。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」
海山警方獲報到場告誡這對母子。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」

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