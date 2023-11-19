男子衝浪落海失蹤3小時今晚獲救 釣客眼尖看到他海上漂浮
一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪，晚上未回，朋友焦急報案，大批人員漏夜搜救，今晚傳出好消息。男子落海後在海上漂浮，幸運被眼尖釣客發現報案，被救起後雖失溫，但意識清楚，消防隊員將他送醫治療中。
台中市消防局今晚7點43分獲報，大安海水浴場濱海樂園有人失蹤，請求消防局派人支援搜尋，現場有海巡署岸巡隊、消防局、台中港務消防隊和大甲警分局與民間救難人員到場，因晚上海面視線差，搜救人員在男子疑似落海地點搜尋。
今晚10點多，一名釣客在南埔海堤旁，看到一名男子在海面漂浮，釣客報案，消防隊員等搜救人員趕到現場，確認是失蹤的衝浪男子，將他救上岸，他泡在海水久已失溫，意識清醒，先由大安消防分隊救護車載送到大甲李綜合醫院治療觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言