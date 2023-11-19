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WHO稱加薩最大醫院淪「死亡區」 31名早產兒已撤離

男子衝浪落海失蹤3小時今晚獲救 釣客眼尖看到他海上漂浮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪，晚上未回，朋友焦急報案，大批人員漏夜搜救，今晚傳出好消息。男子落海後在海上漂浮，幸運被眼尖釣客發現報案，被救起後雖失溫，但意識清楚，消防隊員將他送醫治療中。

台中市消防局今晚7點43分獲報，大安海水浴場濱海樂園有人失蹤，請求消防局派人支援搜尋，現場有海巡署岸巡隊、消防局、台中港務消防隊和大甲警分局與民間救難人員到場，因晚上海面視線差，搜救人員在男子疑似落海地點搜尋。

今晚10點多，一名釣客在南埔海堤旁，看到一名男子在海面漂浮，釣客報案，消防隊員等搜救人員趕到現場，確認是失蹤的衝浪男子，將他救上岸，他泡在海水久已失溫，意識清醒，先由大安消防分隊救護車載送到大甲李綜合醫院治療觀察。

一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪失蹤，今晚獲救，大批搜救人員搜尋。圖／民眾提供
一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪失蹤，今晚獲救，大批搜救人員搜尋。圖／民眾提供
一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪失蹤，今晚獲救。圖／台中市消防局提供
一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪失蹤，今晚獲救。圖／台中市消防局提供

意識 失蹤 海巡署

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