男子衝浪落海失蹤3小時今晚獲救 釣客眼尖看到他海上漂浮

一名男子今天到台中大安濱海樂園附近海域衝浪，晚上未回，朋友焦急報案，大批人員漏夜搜救，今晚傳出好消息。男子落海後在海上漂浮，幸運被眼尖釣客發現報案，被救起後雖失溫，但意識清楚，消防隊員將他送醫治療中。

台中市消防局今晚7點43分獲報，大安海水浴場濱海樂園有人失蹤，請求消防局派人支援搜尋，現場有海巡署岸巡隊、消防局、台中港務消防隊和大甲警分局與民間救難人員到場，因晚上海面視線差，搜救人員在男子疑似落海地點搜尋。