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國道3甲垃圾車火燒車 未釀傷亡

中央社／ 台北19日電

國道3甲西向0公里外側車道今晚發生民間垃圾車火燒車事件，巡邏警車行經見狀立即指揮車流避讓，警消獲報到場後緊急滅火，幸未釀傷亡，肇事原因仍待後續調查。

國道公路警察局巡邏警車今晚8時49分許行經國道3號甲線西向0公里時，發現外側車道有一輛民間垃圾清運車的車尾方向起火燃燒，立即通報台北市消防局協助救火，並指揮車流避讓，以及於現場後方布設警戒措施。

北市警消抵達現場後，查看為一輛民間垃圾車的底盤起火，燃燒面積約1平方公尺，立即布水線打火，隨後於晚間9時8分撲滅火勢，車上無人受困，也未釀傷亡。

這起事故一度造成車流回堵約2至3公里，晚間9時34分已恢復全線開放通行，詳細起火原因尚待後續調查釐清。

國道 車道

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