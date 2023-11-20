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賓士自撞護欄起火 駕駛不治疑酒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

陳姓男子昨晨駕駛賓士車在高雄市大寮區自撞護欄引擎起火，經消防員破壞車體送醫搶救仍宣告不治，抽血有酒精反應，警方懷疑酒駕肇禍。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晨駕駛賓士車在高雄市大寮區自撞護欄引擎起火，經消防員破壞車體送醫搶救仍宣告不治，抽血有酒精反應，警方懷疑酒駕肇禍。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨天凌晨駕賓士車行經高雄大寮區，自撞路邊護欄，車頭凹陷卡住，引擎蓋著火，民眾見狀拿滅火器及時滅火，陳卡在駕駛座無生命跡象，消防隊趕到破壞車體將人救出，送醫不治；陳抽血換算酒精濃度超過零點四毫克，警方懷疑是酒駕釀禍，檢方今天複驗釐清。

高雄市消防局昨天凌晨零時許接獲報案，大寮區和發產業園區服務中心大門前發生車禍，由於民眾報案指事故車引擎蓋起火燃燒，消防局出動兩車五人前往救援。

消防人員趕抵現場，發現一輛賓士車自撞路邊護欄，車頭插進護欄，撞爛、凹陷卡住，前方輪胎幾乎脫落，汽油流了數公尺；車子引擎蓋當下雖起火燃燒，但已被民眾持滅火器撲滅，未延燒駕駛座。

消防員隨後破壞車體，將受困駕駛座的卅五歲陳姓男子救出，當時陳身上並無燒燙傷，但已無呼吸、心跳，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重，昨天凌晨三時宣告不治。

院方對陳抽血檢測發現有酒精反應，換算酒測值超過每公升零點四毫克；警研判是酒駕釀禍。

警方調查，陳和妻子離婚，獨居在林園區，兒子在屏東念大學；陳的兄長接到弟弟車禍身亡消息錯愕，表示兄弟二人很少聯繫，不清楚弟弟意外前行蹤；檢察官昨天初驗無法確定死因，今天上午進行複驗，進一步查明。

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