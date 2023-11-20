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女搭飛行傘摔死 扣環未扣？ 教練交保

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，疑似安全護具的扣環鬆脫，檢警持續調查。圖為同類型安全扣環。圖／民眾提供
花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，疑似安全護具的扣環鬆脫，檢警持續調查。圖為同類型安全扣環。圖／民眾提供
嘉義縣蕭姓女子與李姓男友原定下月底結婚，前天到花蓮豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女起飛後安全扣環脫落，從離地約100公尺處墜落傷重不治。花蓮地檢署表示，死者高處墜落，多處骨折死亡。同傘涉案葉姓教練經複訊後，因過失致死罪嫌重大，以5萬元交保；王姓業者請回，檢警正釐清事故原因。

花蓮地檢署表示，王姓業者強調載客一定做好完善措施，懷疑起飛後與蕭女調整座帶有關，教練發現異常馬上轉向山邊閃避，但還來不及轉向，人就往下墜落。

據了解，蕭女與李姓男友預計今年12月底結婚，卻在婚禮前1個月遇上死劫，目睹過程的男友無法接受，希望檢警還給家屬公道。

蕭女男友質疑，業者事後聲稱飛行傘的GoPro記錄器遺失是要逃避責任，教練未檢查安全扣環就出發，他曾聽到無線電叫教練迫降，但卻沒有馬上做，才導致憾事發生。

花蓮鳳林警分局、縣府教育處昨天現場勘查。教育處指出，調查小組發現業者無營業登記，已要求停業，並檢視保險內容。對死者男友指控業者未扣安全扣環就出發，以及指控飛行傘記錄器遺失是要逃避責任，檢警還要調查，目前先勘驗現場並查扣傘具。

花蓮 飛行傘

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