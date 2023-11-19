聽新聞
test
0:00 / 0:00
神明前「信徒大亂鬥」…台南大內宮廟繞境起衝突 警將滋事者送辦
台南大內區武靈宮昨遶境活動，卻發生信徒大亂鬥，南市府民政局今晚表示，市政府已依相關規定將滋事者送辦，並呼籲宮廟活動應以和善為先，如有違法影響他人情事發生，將嚴厲執法。
大內區武靈宮昨慶祝建廟30周年，舉辦遶境活動，吸引16個陣頭、2千多人參加，昨晚10時左右，當陣頭入廟時，因人多發生推擠，有男子被指因情緒不佳，向民眾噴灑辣椒水，引發打群架，警方迅速該男子壓制，未讓事情擴大。
民政局表示，經查該宮廟未依規定申請施放爆竹煙火，市府聯合稽察小組蒐證後已移請消防局依違反爆竹煙火管理條例裁處。民政局表示，有關嘉義地區陣頭男子於衝突現場聚眾滋事，當下立即由員警制止，並將該男子依違反社會秩序維護法辦理。
南市府表示，將依「市府輔導廟會活動作業要點」組成跨局處稽查小組巡查轄內宗教活動，以兼顧市民生活與信眾活動權益，宗教活動以敬神及勸人向善為旨，滋事恐非神明樂見，敬請各路信眾謹守分際，共創優質宗教文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言