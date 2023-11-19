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影／重機車友質疑員警違規迴轉 網批濫用職權…三重分局：趕赴車禍現場
有重機車友昨天在新北市三重區，看見2輛警用機車在禁止左轉的路口，鳴笛迴轉衝上忠孝橋，因而將行車記錄影像剪輯貼上網路質疑員警違規，還有網友留言批評濫用職權。三重警分局說明，當時是為了趕赴橋上處理車禍，且執行緊急任務可不受標誌、標線、號誌限制，一切合乎法規。
車友是在昨天下午3時許，於三重區中正南路、重安街口看見警用機車，鳴笛迴轉快速衝上忠孝橋，事後剪輯行車記錄器影像，還放大現場禁止左轉號誌畫面，質疑員警違規，上傳到重機車友臉書社團，引發部分網友酸言酸語批評濫用職權。
對此，三重警分局指出，當時是因為忠孝橋上發生機車車禍，大同派出所員警為了爭取時效，避免現場發生二次事故、交通堵塞，依規定開啟警報器及警示燈提醒用路人，於該路口迴轉上橋。
且依據道路交通安全規則第93條第2項規範，凡消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車，執行任務時得不受行車速度限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示限制。
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