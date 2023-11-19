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台中街頭拿「角棍」狂毆人骨折 三惡煞稱債務糾紛…檢今聲押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

葉姓男子昨天下午開車行經台中市北區天津路，轎車遭後車追撞，他下車後遭對方施姓男子等3人拿角棍、球棒等器械狂毆，造成肢體骨折，葉妻全程目睹。施暴3人稱與葉男有財物糾紛，但葉否認，警方今依妨害秩序等罪，移送台中地檢署，檢方訊後聲押。

檢方認為施男等3人涉犯傷害、妨害秩序（聚眾鬥毆）罪嫌重大，且有勾串共犯及再犯之虞，有羈押之原因及必要，今晚6時45分向台中法院聲請羈押。

第二警分局立人所在昨天下午4時許獲報，北區天津路、青島路口有人打架，獲報到場，帶回涉嫌打人的施姓（20歲）、吳姓（20歲）、蘇姓男子（21歲）等三人，被打的葉姓男子（30歲）則肢體擦挫傷、骨折，幸無生命危險。

經查，案發時葉姓男子載著妻子開車行經北區天津路、青島路等紅燈，綠燈起步時，葉男察覺車後方被輕微擦撞，他下車查看，施等人即拿出球棒、角棍朝他猛打，角棍的鐵片散落一地，還波及路旁一輛轎車、兩輛機車。

3人被捕稱，他們是台南人，為了替朋友出頭，協調債務糾紛，才會以此方式犯行，但對於債務金額多少，不願多談。

葉男則否認認識3人，也強調在外無債務糾紛，雙方說法不一；由於施男等人沒有在台中活動的紀錄，檢警認為案情不單純，依傷害、毀損、妨害秩序等罪擴大偵辦。

台南市施姓男子等3人，昨天在台中市北區因行車糾紛，拿出角棍、球棒朝著葉姓男子痛毆。圖／摘自記者爆料網
台南市施姓男子等3人，昨天在台中市北區因行車糾紛，拿出角棍、球棒朝著葉姓男子痛毆。圖／摘自記者爆料網
警方詢問後依妨害秩序、傷害等罪嫌，將當街圍毆的吳男等3人移送偵辦。記者陳宏睿／翻攝
警方詢問後依妨害秩序、傷害等罪嫌，將當街圍毆的吳男等3人移送偵辦。記者陳宏睿／翻攝

債務 骨折 鬥毆 台中市

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