台中街頭拿「角棍」狂毆人骨折 三惡煞稱債務糾紛…檢今聲押
葉姓男子昨天下午開車行經台中市北區天津路，轎車遭後車追撞，他下車後遭對方施姓男子等3人拿角棍、球棒等器械狂毆，造成肢體骨折，葉妻全程目睹。施暴3人稱與葉男有財物糾紛，但葉否認，警方今依妨害秩序等罪，移送台中地檢署，檢方訊後聲押。
檢方認為施男等3人涉犯傷害、妨害秩序（聚眾鬥毆）罪嫌重大，且有勾串共犯及再犯之虞，有羈押之原因及必要，今晚6時45分向台中法院聲請羈押。
第二警分局立人所在昨天下午4時許獲報，北區天津路、青島路口有人打架，獲報到場，帶回涉嫌打人的施姓（20歲）、吳姓（20歲）、蘇姓男子（21歲）等三人，被打的葉姓男子（30歲）則肢體擦挫傷、骨折，幸無生命危險。
經查，案發時葉姓男子載著妻子開車行經北區天津路、青島路等紅燈，綠燈起步時，葉男察覺車後方被輕微擦撞，他下車查看，施等人即拿出球棒、角棍朝他猛打，角棍的鐵片散落一地，還波及路旁一輛轎車、兩輛機車。
3人被捕稱，他們是台南人，為了替朋友出頭，協調債務糾紛，才會以此方式犯行，但對於債務金額多少，不願多談。
葉男則否認認識3人，也強調在外無債務糾紛，雙方說法不一；由於施男等人沒有在台中活動的紀錄，檢警認為案情不單純，依傷害、毀損、妨害秩序等罪擴大偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言