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影／「沒發現我在跟你？」詐騙車手剛提款 派出所長就現身

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名詐騙集團車手日前到新北市三重區，三更半夜在郵局提領贓款之後又鬼鬼祟祟走向銀行，恰巧被剛運動完路過的派出所所長遇上，通報警網攔查，車手只能乖乖交出14萬元現金、3張提款卡，被所長斥責：「沒發現我在跟你是不是？」

三重警分局光明派出所所長柯軍竹，4日凌晨1時許結束勤務之後，前往派出所附近的綜合體育場跑步運動，返所途中經過區公所旁郵局，瞥見36歲盧姓男子深夜戴帽子、口罩在ATM附近東張西望。

原本2人已錯身而過，柯軍竹想想覺得不對勁，便折返尾隨觀察，果然看見盧男過馬路走向華南銀行ATM，立刻通報線上警網攔查。柯軍竹盤問盧男「你來這邊幹嘛？」。盧不住在附近、走進銀行ATM卻聲稱要買飲料，被斥責：「你在附近繞了一大圈，沒發現我在跟你是不是？」

盧男只好乖乖交出剛剛提領的14萬元現金、3張提款卡，坦承自己是取款車手。最後被帶回派出所，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

光明派出所所長柯軍竹（右）盤問車手：「你來這邊幹嘛？」盧男明明人在銀行ATM，卻抓頭瞎扯：「我要買飲料！」記者林昭彰／翻攝
光明派出所所長柯軍竹（右）盤問車手：「你來這邊幹嘛？」盧男明明人在銀行ATM，卻抓頭瞎扯：「我要買飲料！」記者林昭彰／翻攝
盧姓男子百口莫辯，只好乖乖交出剛剛提領的14萬元現金贓款、3張提款卡，坦承自己是取款車手。記者林昭彰／翻攝
盧姓男子百口莫辯，只好乖乖交出剛剛提領的14萬元現金贓款、3張提款卡，坦承自己是取款車手。記者林昭彰／翻攝
盧姓男子百口莫辯，只好乖乖交出剛剛提領的14萬元現金贓款、3張提款卡，坦承自己是取款車手。記者林昭彰／翻攝
盧姓男子百口莫辯，只好乖乖交出剛剛提領的14萬元現金贓款、3張提款卡，坦承自己是取款車手。記者林昭彰／翻攝
三重警分局光明派出所所長柯軍竹，4日凌晨1時許結束勤務之後前往體育場運動，返所途中查獲詐騙集團取款車手。圖／警方提供
三重警分局光明派出所所長柯軍竹，4日凌晨1時許結束勤務之後前往體育場運動，返所途中查獲詐騙集團取款車手。圖／警方提供

車手 郵局 詐騙集團 警察

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