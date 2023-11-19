快訊

國民黨不分區立委名單全數通過 韓國瑜票數最高

好市多「黑色購物週」明開跑！首日10大優惠商品公開 大電視、洗碗機折扣超甜

藍營競總後援會長險在台上昏倒...眾人攙扶 侯友宜大聲打氣

西濱湖口段另類「車聚」…少年無畏12°C低溫觀戰競速 警獲報立即驅趕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

受強烈大陸冷氣團影響，今晨各地冷颼颼，中央氣象署指出，今天低溫前3名集中竹苗地區，最低溫出現在新竹峨眉僅8°C，湖口也出現12°C低溫。不過今天清晨5時許，卻有一群年輕人，不畏低溫聚集在西濱快速道路湖口段競速，警方獲報後立即到場驅趕，若有危險駕駛部分，將依法舉發。

民眾提供影片指出，今天清晨5點52分，有一群年輕人來到西濱快速道路湖口段另類「車聚」，有人催動汽車油門發出轟轟聲響，也有騎士開始在道路上競速，不少民眾也穿著厚衣外套，無畏低溫在分隔島加油觀戰。

新竹縣警察局新湖警分局表示，警方接獲報案有危險駕車情形後，立即派遣警網到場，現場約有11部汽車及群眾聚集圍觀，警方到場驅趕後，已無妨害交通情事，後續將調閱監視器蒐證，若有違規、違法部分將依法舉發，另妨害安寧秩序部分，將依社會秩序維護法通知車主到案裁罰。

今天清晨5時許，有一群年輕人，不畏低溫聚集在西濱快速道路湖口段競速、觀戰。圖／民眾提供
今天清晨5時許，有一群年輕人，不畏低溫聚集在西濱快速道路湖口段競速、觀戰。圖／民眾提供

低溫 新竹

延伸閱讀

竹竹苗龍年學子多2273人 國教署規畫明年起增29班

耗資7.6億提供130戶 竹縣首座社會住宅2027年完工

湖口生命園區計畫終止 陳栢誠爭取原預定地蓋教學醫院

人氣比侯友宜還旺 徐欣瑩陪拜票「凍蒜」聲不斷

相關新聞

中壢知名KTV酒客爆鬥毆殺人 1人被彈簧刀捅死

桃園市中壢區26歲余姓男子與友人共3人，今天凌晨漏夜至中壢區大同路KTV唱歌喝酒後，清晨3人走至店前騎樓，與KTV酒後的...

小吃店老闆被冒名再惡意棄單！逾20間六張犁店家外送遭騙傻了 發文警告

台北市大安區洪姓男子近日遭不明人士冒名，以「未顯示號碼」向六張犁附近店家訂餐，要求外送到家並留下洪男電話，3天內逾20起...

車窗砸碎是特產？國十砂石車橫行「噴飛砂石」 旗山居民驚懼有苦難言

高雄砂石車亂象頻傳，國道十號砂石車多，旗山端到燕巢交流道區間，常見砂石車超速或並行，更可怕的所載砂石掉落噴飛，還有砂石車...

未做登山準備獨攀舊蘇花象鼻隧道峭壁 男體力不支卡懸崖

新北市70歲李姓男子在網路發現舊蘇花公路象鼻隧道美景，想一探究竟，今天中午沒有做好任何登山準備，就直接攀爬象鼻隧道懸崖，...

西濱湖口段另類「車聚」…少年無畏12°C低溫觀戰競速 警獲報立即驅趕

受強烈大陸冷氣團影響，今晨各地冷颼颼，中央氣象署指出，今天低溫前3名集中竹苗地區，最低溫出現在新竹峨眉僅8°C，湖口也出...

影／吃1600元霸王餐！新莊羊肉爐貼網警告客「卻不告」警1原因主動偵辦

新北市新莊區長疆羊肉爐輔大店昨晚被吃霸王餐，於是將客人容貌公開貼在臉書社團，警告對方行為涉及詐欺罪嫌，員警看見貼文主動聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。