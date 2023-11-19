西濱湖口段另類「車聚」…少年無畏12°C低溫觀戰競速 警獲報立即驅趕

受強烈大陸冷氣團影響，今晨各地冷颼颼，中央氣象署指出，今天低溫前3名集中竹苗地區，最低溫出現在新竹峨眉僅8°C，湖口也出現12°C低溫。不過今天清晨5時許，卻有一群年輕人，不畏低溫聚集在西濱快速道路湖口段競速，警方獲報後立即到場驅趕，若有危險駕駛部分，將依法舉發。

民眾提供影片指出，今天清晨5點52分，有一群年輕人來到西濱快速道路湖口段另類「車聚」，有人催動汽車油門發出轟轟聲響，也有騎士開始在道路上競速，不少民眾也穿著厚衣外套，無畏低溫在分隔島加油觀戰。

新竹縣警察局新湖警分局表示，警方接獲報案有危險駕車情形後，立即派遣警網到場，現場約有11部汽車及群眾聚集圍觀，警方到場驅趕後，已無妨害交通情事，後續將調閱監視器蒐證，若有違規、違法部分將依法舉發，另妨害安寧秩序部分，將依社會秩序維護法通知車主到案裁罰。