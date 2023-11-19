小吃店老闆被冒名再惡意棄單！逾20間六張犁店家外送遭騙傻了 發文警告

台北市大安區洪姓男子近日遭不明人士冒名，以「未顯示號碼」向六張犁附近店家訂餐，要求外送到家並留下洪男電話，3天內逾20起；洪男不勝其擾，店家知悉「被耍了」也報警求助。

有受害店家在臉書社團「信義區兩三事」發文稱，警告六張犁的店家，如有接到電話要外送給洪姓男子要回播電話確認，「剛剛外送過去，住家說昨天到今天已經接到至少20通電話外送，但都不是本人叫的，剛剛已去報案，看有沒有辦法揪出惡作劇的人」。

大安分局臥龍街派出所表示，確實有數間受害店家反應，但因財損約300多塊，考慮後均不提告，也指出店家第一次被棄單後，往後聽到洪先生的外送都會再次確認，發文是公開呼籲其他店家，避免再有人受害。

當事人洪男16日下午5點多也向警方說明此事，表示自己是小吃店老闆，跟附近其他店家老闆有認識，但不解為何會被惡作劇，強調沒有跟人有糾紛；他說，因為生意關係手機號碼很多人都有，可能因此被冒用。

警方指出，經了解，至少有10間店家受害，未來若有店家提告，將依法發函給中華電信查詢號碼偵辦，也呼籲民眾，切勿惡意冒用他人名義而對他人進行惡作劇，若侵害他人權利，有觸法之虞。