覺得好玩蓄意違規！2少年騎機車雙載行駛國道 警攔停開罰送法辦

國道警方說，日前有2名少年騎機車雙載在國道1號行駛，甚至擦撞警車，被員警攔停後，遭開多項違規罰單，並依公共危險、毀損等罪嫌移送少年法庭審理。

國道公路警察局第一公路警察大隊今天發布新聞稿指出，警方11月12日清晨6時許接獲通報，一輛普通重型機車雙載且未戴安全帽，並使用口罩遮蔽機車號牌，從國道1號南崁路段一路向北行駛。

警方表示，獲報後派警車實施攔截，攔停過程中不斷使用擴音器及指揮棒示意停車，但機車騎士不停，直到三重路段，才運用優勢警力攔停機車於北向三重出口匝道內。

初步了解，2名少年覺得好玩就蓄意違規行駛國道，還對警方攔停過程錄影PO網，還在不服稽查取締逃逸時擦撞警車，2人被逮後，警方即通知2人的監護人到警局處理。

警方表示，騎士酒測值為0，涉及危險駕駛、無照駕駛、未戴安全帽及口罩遮車牌等違規，初估罰鍰金額超過新台幣1萬元，此外，在不服稽查取締逃逸擦撞警車等情事，警方另依公共危險、毀損等罪嫌將2名少年移請少年法庭審理。