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切換車道不慎擦撞小貨車…轎車「四輪朝天」翻覆 釀台64線大塞車
新北市29歲謝姓男子今天上午開車行經台64線快速道路21公里，欲從內側車道變換至外側車道時，不慎與50歲陳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，謝男車輛失控當場翻覆。救護人員到場發現謝男左手中指及無名指骨折，經送衛福部台北醫院急救後已無大礙，雙方酒測值均為0，車禍發生原因及肇責歸屬正由警方調查中。
據了解，海山警方上午9時許接獲報案台64線快速道路西向21公里處發生翻車車禍。警方到場了解後發現29歲的謝男當時駕車欲由內側車道變換至外側車道時，不慎與陳男駕駛的小貨車發生碰撞，謝男車輛翻覆占用外側車道，導致台64線快速道路往八里方向嚴重回堵。經警方拍照測繪後於1小時30分後恢復現場交通，車禍發生原因及肇責歸屬正由警方調查中。
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