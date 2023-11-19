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車窗砸碎是特產？國十砂石車橫行「噴飛砂石」 旗山居民驚懼有苦難言

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

高雄砂石車亂象頻傳，國道十號砂石車多，旗山端到燕巢交流道區間，常見砂石車超速或並行，更可怕的所載砂石掉落噴飛，還有砂石車行經市區鳳山建國、鳳松路口，違規左轉逆向，當場切西瓜，讓用路人膽戰心驚。旗美地區居民近來更在社群抱怨，駕車行經砂石車後方，玻璃遭掉落砂石擊破，還有駕駛指不僅車窗玻璃遭殃，連車輛鈑金都毀損。

國道十號旗山至燕巢段砂石車橫行多時，不僅超速、超載、任意變換車道，還會掉落砂石、泥水，許多駕駛都曾遭過殃。有旗山居民自己經常行走國道十號，這一年來卻因為砂石車掉落砂石，造成車頭鈑金坑坑洞洞，前擋玻璃也破裂一塊。更有人苦主透露，家裡2台車都在國十被打N次，玻璃慘不忍睹，連大燈車殼都被打壞，並表示過去常跑國道一號，反而沒有這樣狀況。

眼見出面的受害者越來越多，有人提議一人一信投訴到公路局局長信箱，更有人表示要組受害者聯盟，立刻獲得響應。

議員林義迪表示，近來六龜、甲仙、那瑪夏、旗山、美濃都有河川疏濬工程，砂石車出入頻繁，希望業者能好好管控底下司機，上路前能確實蓋好車斗罩，嚴防砂石掉落，嚴格檢查有無超載情形。

旗山分局則表示近期因為河川整治轄區內砂石車增加，今年已經開出超過500張罰單。聽聞居民反映後，也立刻在11月4日至16日加強對砂石車的取締，短短10多天，已開出20多張罰單，但大多數為非法行駛管制道路，超載、貨物滲漏的違規極少。

國道公路警察局第五公路警察大隊則說，平時巡邏該路段針對砂石車就有不定時、不定點盤查，也會與監理站配合取締違規砂石車。

國道十號經常可見砂石車超速行駛，甚至掉落砂石、滲漏泥水。記者蔡世偉／攝影
國道十號經常可見砂石車超速行駛，甚至掉落砂石、滲漏泥水。記者蔡世偉／攝影

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