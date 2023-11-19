男街頭遭圍毆骨折…雙方疑有金錢糾紛 台中警逮3犯嫌送辦

台中市警察局第二分局昨天獲報4人在北區天津路與青島路口打架，到場發現施姓男子等3人以棍棒毆打葉姓男子骨折，追查雙方疑有金錢糾紛，全案依傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

第二警分局今天表示，昨天下午近5時接獲通報，指在北區天津路與青島路口有4人打架。獲報後到場初步了解，當時葉姓男子開車載著妻子行經天津路一段，綠燈剛起步時遭後車追撞。

交通事故發生後，警方指出，葉男下車查看遭撞情況，吳姓、蘇姓、施姓男子等3人從後方車輛下車，即持棒球棍等物毆打葉男，導致葉男四肢擦挫傷、骨折，葉男隨後被送往中國醫藥大學附設醫院救治，無生命危險。

警方表示，雙方衝突過程中，還波及路旁2台普通、重型機車及1輛自小客車，造成車輛受損，已通知相關車主。

經警方進一步追查，施男等3人為台南人，供稱與被害人有金錢糾紛便策劃此案。不過，雙方說法仍分歧，還需深入調查，施男等3人依妨害秩序、傷害罪、毀損罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官予以聲押。