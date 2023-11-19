領失業金女子提供帳戶給詐團 害20人被騙千萬 7人求償需賠437萬

台中市陳姓女子提供帳戶給詐騙集團使用，詐騙集團佯稱可教導民眾投資，誘騙下載投資APP，共20人將錢匯入陳女帳戶一千多萬元，事後被檢警查獲，陳女辯稱她是找代購工作被騙，而提供帳戶，但法官認為，陳女為推諉之詞，仍依洗錢罪將她判刑6月，併科罰金10萬元，並已有7名被害人求償，彰化地方法院判處需賠437萬多元。

判決書指出，陳女是去年2月將其二本銀行帳戶存摺封面傳送給詐騙集團成員，也告知其帳戶網路銀行登入帳號及密碼，並依指示，將20名被害人的帳戶設定為約定轉帳帳戶，造成20名被害人共將1141多萬元轉入陳女帳戶，並由詐騙集團再匯出。

其中某被害人去年在LINE見有股票投資廣告，加入後，詐騙集團成員佯稱可提供股票明牌並傳送投顧公司委任契約供被害人簽署，後被害人投資失利後，詐團又稱可教導操作黃金避險，要被害人再加入「W10會員投資交流1群」，並下載「METATRADER5（即MT5）」APP以投資黃金、原油、比特幣，被害人即將300萬元匯入陳女帳戶，後來才知受騙。

詐騙集團用教導投資的方式向20人行騙，有二名被害人分別匯入陳女帳戶300萬元，其他匯入60萬到3萬元不等，共匯入陳女帳戶1141萬多元，其中已有7人向陳女索賠300萬到9萬多元不等，共索賠437萬多元。

不過陳女否認犯行，辯稱她是找代購工作被騙的，對方表示需提供存摺封面作為匯款資料，她沒有提供網路銀行帳號及密碼給他人，是發現無法提款後，向警方報案，因其中一個帳戶是她的失業補助帳戶，她不可能提供她仍在使用的帳戶給他人，稱被害人應去向詐騙集團請求返還被騙的錢，而不是向她求償。

不過法官發現，詐騙集團取得陳女帳戶後，對於帳戶內由勞保帳戶匯入的2萬多元失業補助並未匯走，而只匯出其詐騙金額，且陳女在去年3月19日已知道取得其帳戶及網路銀行帳號、密碼的人已登入其帳戶，卻於26日其帳戶被列為警示帳戶後才報案。