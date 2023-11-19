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中壢知名KTV酒客爆鬥毆殺人 1人被彈簧刀捅死

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區26歲余姓男子與友人共3人，今天凌晨漏夜至中壢區大同路KTV唱歌喝酒後，清晨3人走至店前騎樓，與KTV酒後的29歲陳姓男子夥同楊男、許男3人互瞄不順眼互嗆，雙方爆發口角衝突鬥毆中，陳男抽出隨身攜帶彈簧刀猛刺余男胸部一刀，余男流血倒地送醫不治，陳3人旋即逃逸，警方循線拘提3嫌到案，依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，今天下午報驗余男查明死因。

中壢警方表示，余男與朋友共3人至中壢區大同路知名KTV唱歌喝酒後，在店外騎樓，與同樣酒後走出KTV的陳男、楊男（28歲）、許男（21歲）3人碰見，雙方互看不順眼發生口角衝突，互嗆爆發火氣，3打3徒手門鬥毆烈，陳男抽出隨身一把彈簧刀刺中余男胸部一刀，余男流血倒地不起，同夥見狀報案送醫，余男送醫宣告不治，陳嫌3人逃逸。

警方據報出動快打部隊到場，查出KTV酒客酒後互瞄爆發口角衝突殺人，警方成立專案小組，調閱監視器比對犯嫌身分，隨即在2小時內循線在陳嫌、楊嫌、許嫌3人的中壢住處拘提到案，陳嫌3 坦承，雙方互嗆口角後爆發鬥毆衝突，持刀捅到余男胸部，警訊後將3人依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並報請檢察官今天下午相驗死因查明死因。

中壢區一家知名KTV店前騎樓爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌（見圖）持彈簧刀一刀捅死。記者曾增勳／翻攝
中壢區一家知名KTV店前騎樓爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌（見圖）持彈簧刀一刀捅死。記者曾增勳／翻攝
中壢區一家知名KTV店前騎樓（見圖）爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌持彈簧刀一刀死。記者曾增勳／翻攝
中壢區一家知名KTV店前騎樓（見圖）爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌持彈簧刀一刀死。記者曾增勳／翻攝
中壢區一家知名KTV店前騎樓（見圖）爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌持彈簧刀一刀死。記者曾增勳／翻攝
中壢區一家知名KTV店前騎樓（見圖）爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌持彈簧刀一刀死。記者曾增勳／翻攝
中壢區一家知名KTV店前騎樓（見圖）爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌持彈簧刀一刀死。記者曾增勳／翻攝
中壢區一家知名KTV店前騎樓（見圖）爆發酒客口角鬥毆衝突，余男遭陳嫌持彈簧刀一刀死。記者曾增勳／翻攝

KTV 鬥毆 殺人

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