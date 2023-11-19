影／偷竊特技？他邊騎單車邊「拉手把」 闖沒上鎖汽車行竊...下場糗

錢姓男子是竊盜通緝犯，習慣騎腳踏車在路上隨機挑選車門未上鎖的汽車下手行竊，日前他發現路邊停放的一輛汽車沒上鎖，見獵心喜闖入搜刮，孰料車主就住在路邊大門內，聽到聲響出門查看，錢男當場被抓包，跟車主對峙 一陣子後逃逸。警方獲報，半小時內在附近公園逮到錢男，依法送辦並解送歸案。

中正一忠孝東路派出所10日凌晨1點多接獲竊盜案，車主稱家住杭州南路巷弄內，汽車停在門口路邊，聽到門外有奇怪聲響出門查看，赫然發現有小偷在車內偷竊，立刻跟他對峙，還壓住車門不讓他開門逃逸，只是最後仍被他逃走。

警方確認沒有財損、無人受傷，循線調閱監視器畫面逮人，半小時內發現小偷錢男（50歲）躲藏在附近公園，盤查身分赫然發現，他是一名竊盜通緝犯，立刻逮捕。錢男警詢時稱，因缺錢花用才重操就業，被依竊盜罪嫌送辦，同時解送歸案。