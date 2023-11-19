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國1台南麻豆大貨車自撞又遭轎車追撞 車上3人送醫
中山高北上台南麻豆交流道附近路段，今清晨發生大貨車自撞護欄又遭後方轎車追撞，車禍轎車內3人輕傷送醫，警方排除酒駕肇事，提醒用路人與前車保持適當距離，以策安全。
車禍發生在今清晨5點55分，地點在北上304公里麻豆交流道路段，國道四隊初步調查，36歲柳男駕駛營業大貨車，當時路過時為撿拾車內物品，車子自撞外側護欄及內側護欄，停於內側及中線車道上，幸未受傷。
不料，40歲吳姓男子開著轎車，另載26歲洪女及31歲余女，亦疑因未注意車前狀況撞擊大貨車，現場發出巨大聲響，轎車車頂凹陷，右後前車凹陷扭曲變形，貨車左後車體凹陷受損，車上零件四散路面。
經查，吳男頭部及臉部受傷，洪女右腳受傷，余某臉部受傷，3人意識均清楚緊急送醫，警方排除兩造酒駕。
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