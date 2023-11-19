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挑戰阿里山塔特古道 迷途夫妻受困兒玉山走不出樹林
高雄市一對王姓夫妻昨天跟隨社區登山團，挑戰阿里山塔塔加至特富野塔特古道，但因男子膝蓋受傷逐漸脫隊，兩人迷失方向在兒玉山周圍徘徊，本想下切與隊伍會合，不料卻在樹林中走不出去，報警求助。阿里山派出所、消防分隊及山地義警立即出動，將人護送下山。
王姓夫妻報案稱，與社區登山團探訪塔特古道，因先生膝蓋受傷行走緩慢，兩人與隊伍差距逐漸拉大、脫隊，山區氣溫快速下降，雖有保暖衣物但迷失方向，一直在兒玉山周圍徘徊，卻無法回到正確步道上，擔心體力耗盡、失溫趕緊求援。
警方依據報案電話定位經緯度，發現兩人完全偏離正常步道範圍，走進人跡罕至的分岔山路中，立即組成搜救隊伍出發找人，透過定位順利尋獲迷途夫妻二人，初步檢傷後帶領被協尋夫妻撤離，晚上6點多順利抵達特富野登山口，由領隊接駁下山回家休息。
竹崎分局分局長閻百川表示，塔特古道極富挑戰，為近幾年新興登山路線，屬海拔2、3千公尺的地區，入夜後氣溫下降快速，可能有凶猛野熊出沒，若有任何意外，都會有較高的危險，建議登山遊客應裝備齊全，切勿脫隊落單，身體不適勿上山。
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