客運駕駛荒派出所長樂在其中 31年前考照今年拿金運獎

台中市公車駕駛臥虎藏龍，曾擔任派出所所長的郭民宗，從警察崗位退休後，繼續為民服務，擔任豐原客運駕駛3年多，獲選今年金運獎台中市優良公車駕駛，為客運業駕駛荒添生力軍。

客運業司機長年出現人力荒，每一家客運都為缺司機傷腦筋。因客運駕駛普遍認為工時長、待遇不高、假日不能休息、甚至常遇到奧客。但對郭民宗長年服務警界，這些都不是問題。

交通局指出，近來全台各地都出現公車駕駛荒問題，很多公車駕駛仍堅守崗位，一年365天全年無休，台中市目前有1300多名公車駕駛。

郭民宗開豐原與海線路線，不知道他竟是曾擔任台中市多個派出所的所長，除了打擊犯罪之外，也常號召善心人士幫助弱勢，轉型公車駕駛，繼續為民服務，背後故事引人好奇。

郭民宗說，他對駕駛大客車很有興趣，公車駕駛早就列為他退休後就業的選項之一。31年前他就順利考取職業聯結車駕照，2019年6月加入公車駕駛行列，沒有適應問題。

他說，派出所所長和公車駕駛的工作性質差不多，為民服務與服務乘客，工作態度就是要有同理心。

有時遇到乘車狀況，警界訓練讓他快速處理。例如，遇到乘客疑有不法行為，不要激怒話對方，盡量安撫對方情緒，若場面失控就要一面制止一面報警，必要時甚至停車，等警方到場處理，防止事態擴大，保障乘客安全為第一要務。

郭民宗說，開始得要跟車熟悉每條路線與站牌，隨時要做筆記，有時還自行騎車再走一遍。他常常遇到現職、退休的警界同事、國小導師、同學、轄區民眾，還有乘客送自己種的青菜香蕉，有的還買早餐、飲料、餅乾零食，讓他直呼很窩心！

郭民宗獲選今年台中市金運獎優良公車駕駛，接送市民或遊客，短暫的乘車時間是萍水相逢的緣份，他則全心全力付出，例如提供身障人士上下車的斜板操作，他對步驟服務不馬虎，快速完成。

比起當警察，郭民宗說，擔任客運駕駛比較自由，也不用日曬雨淋，把車子開好，讓乘客坐的舒適安全就OK了！交通局鼓勵更多人來當公車駕駛。