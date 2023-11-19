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外埔忘憂谷金黃稻浪吸引人潮 違規停車警開15張罰單

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市外埔忘憂谷是大甲溪河床堤岸與后里山丘間一大片的農田，每年6月和11月稻子成熟成為金黃色稻浪美景，最近假日吸引人潮拍照，有些車輛違規停車，大甲警分局已開出15張罰單，並加派警力疏導交通，並呼籲民眾及遊客遵守交通規則。

大甲分局表示，遊客違規停車情形，依道路交通管理處罰條例第56條第一項第二款，汽車駕駛人停車時，在設有彎道、險坡、狹路標誌路段停車，違反處新台幣600元以上，1200元以下罰鍰；忘憂谷景點處最近已開15張罰單。

11月中旬起，外埔區忘憂谷的黃金稻浪美景已出現，成為網紅打卡熱點，假日人潮車潮多，許多遊客為了拍照打卡，隨意將車違規停放在禁止停車路段，或任意停車影響其他用路人往來。

大甲警分局外埔分駐所長李有志與當地鄉村永續生活發展協會理事長陳志瑋共同呼籲遊客，為維持景點交通順暢，遊客應將愛車停放在堤防邊的防汛道路，採同側停車方式，勿將車輛停放在溪底路的山坡道路及劃有紅線路段。

外埔分駐所長李有志表示，目前忘憂谷金黃稻浪美景，遊玩打卡的遊客多，他呼籲遊客為避免影響農忙中的農民工作及維持景點交通秩序、環境，務必遵守交通規則與發揮公德心。

台中市警局大甲分局加強忘憂谷景點周邊的交通違規取締，呼籲民眾及遊客遵守交通規則。圖／警方提供
台中市警局大甲分局加強忘憂谷景點周邊的交通違規取締，呼籲民眾及遊客遵守交通規則。圖／警方提供
台中市警局大甲分局加強忘憂谷景點周邊的交通違規取締，呼籲民眾及遊客遵守交通規則。圖／警方提供
台中市警局大甲分局加強忘憂谷景點周邊的交通違規取締，呼籲民眾及遊客遵守交通規則。圖／警方提供

罰單 標誌 台中市

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