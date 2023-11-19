家中現金不翼而飛 外籍女看護監守自盜遭警識破法辦

印尼籍26歲歐姓女子受聘至台南市民權路某民宅擔任長者看護工作，於11月間趁無人注意之際，三次共涉嫌竊取7萬9千500元。案經雇主丈夫發現財物短缺報案，員警調閱監視器影像，鎖定歐姓看護工涉案昨天將她帶回帶出所內調查，她坦承行竊，所竊得金錢已電匯回印尼老家，警詢後依涉嫌竊盜罪嫌法辦。

警方調查，歐姓女子於今年8月遠從印尼來台擔任看護工作，並受聘至民權路某民宅擔任劉姓老婦人看護。初期與雇主家相處良好，不料近期劉婦的丈夫陸續發現家中二樓抽屜內錢包及背包等處現金財物不翼而飛，本月17日由其女兒到台南市警二分局長樂派出所報案。

員警到場勘察，門窗未有遭破壞或侵入等痕跡，與報案人一同查看家中監視器影像，發現家中所聘歐姓女看護竟是行竊之人。警方查出，她利用一人獨處無人之際，假裝擦拭趁機打開二樓之櫥櫃抽屜，並以身體加上手中抹布為遮掩，11月5日偷取放於抽屜錢包內1500元並藏放入口袋得逞、11月8日以手帕遮藏錢包，刻意走離監視器攝錄範圍後，再取走錢包內現金6萬8000元；11月7日也將吊掛椅子上背包取走後，竊取皮包內現金1萬元。