影／桃園屁孩為錄影貼網騎機車上國道擦撞警車 重罰6萬移送法辦

桃園市有2名少年竟然為了錄影貼網炫耀，上星期日未帶安全帽共乘普通重機騎上國道1號，一路從南崁往北騎了20公里，完全不理會警察勸阻，直到三重交流道才被紅斑馬強制攔停，除了交通違規重罰最高6萬，並依公共危險等罪嫌移送法辦。

據了解，分別只有16歲、15歲的少年，12日星期天清晨6時許共乘1輛機車從南崁進入國道，不但2人都沒戴安全帽，還將車牌以口罩遮掩。用路人發現隨即報案，警方通知交控中心監看CCTV畫面確認位置，迅速派遣巡邏車實施攔截。

紅斑馬在五股路段發現少年的機車，一路尾隨用擴音器及指揮棒示意靠邊停車，但少年完全不理會，還拿出手機錄影，直到警方從前方路段另派巡邏車攔截，最後以2輛巡邏車前後包抄，將機車引導至北向三重出口匝道停下，過程中少年還企圖逃逸而擦撞警車。