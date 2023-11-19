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影／桃園屁孩為錄影貼網騎機車上國道擦撞警車 重罰6萬移送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

桃園市有2名少年竟然為了錄影貼網炫耀，上星期日未帶安全帽共乘普通重機騎上國道1號，一路從南崁往北騎了20公里，完全不理會警察勸阻，直到三重交流道才被紅斑馬強制攔停，除了交通違規重罰最高6萬，並依公共危險等罪嫌移送法辦。

據了解，分別只有16歲、15歲的少年，12日星期天清晨6時許共乘1輛機車從南崁進入國道，不但2人都沒戴安全帽，還將車牌以口罩遮掩。用路人發現隨即報案，警方通知交控中心監看CCTV畫面確認位置，迅速派遣巡邏車實施攔截。

紅斑馬在五股路段發現少年的機車，一路尾隨用擴音器及指揮棒示意靠邊停車，但少年完全不理會，還拿出手機錄影，直到警方從前方路段另派巡邏車攔截，最後以2輛巡邏車前後包抄，將機車引導至北向三重出口匝道停下，過程中少年還企圖逃逸而擦撞警車。

國道警方通知監護人到場協助調查，結果少年竟然供稱是為了好玩，蓄意違規行駛國道想要錄影貼網炫耀。最後因危險駕駛，被依違反道路交通管理處罰條例開罰6千元以上3萬6六千元以下罰鍰，無照駕駛加罰6千元以上2萬4千元以下罰鍰，同時依公共危險、毀損罪嫌移送少年法庭審理。事隔1星期，少年當時拍攝的影片，仍被貼上網路流傳。

國道警方以2輛巡邏車前後包抄，才將機車引導至北向三重出口匝道停下，過程中少年還企圖逃逸而擦撞警車，被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
國道警方以2輛巡邏車前後包抄，才將機車引導至北向三重出口匝道停下，過程中少年還企圖逃逸而擦撞警車，被壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
疑似少年自拍騎機車上國道逃給警察追的畫面，事後仍被貼上網路流傳。圖／翻攝社會事新聞影音
疑似少年自拍騎機車上國道逃給警察追的畫面，事後仍被貼上網路流傳。圖／翻攝社會事新聞影音
2名少年為了錄影貼網炫耀，騎機車上國道，車上明明有帶安全帽，卻故意不戴，被攔截過程中還企圖逃逸而擦撞警車。記者林昭彰／翻攝
2名少年為了錄影貼網炫耀，騎機車上國道，車上明明有帶安全帽，卻故意不戴，被攔截過程中還企圖逃逸而擦撞警車。記者林昭彰／翻攝
2名少年為了錄影貼網炫耀，未帶安全帽共乘普通重機騎上國道1號，完全不理會紅斑馬尾隨廣播示意停車。記者林昭彰／翻攝
2名少年為了錄影貼網炫耀，未帶安全帽共乘普通重機騎上國道1號，完全不理會紅斑馬尾隨廣播示意停車。記者林昭彰／翻攝

國道 安全帽

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