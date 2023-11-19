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玩命關頭上演？竹市議會前誇張甩尾燒胎痕 警：已法辦

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市上演電影玩命關頭？有網友發現，新竹市議會前重要道路中正路上竟然有明顯的甩尾燒胎痕跡，且附近幾百公尺就是新竹市警察局，誇張舉止令人張目結舌，將其拍照於昨晚ＰＯ文，引發網友熱議；對此，警方指出，已將涉案駕駛依違反公共危險罪嫌送辦，另依法開罰。

新竹市中正路是市區主要道路，包括新竹市政府、新竹市警察局、新竹市議會都在該條道路上，路旁也有多家知名餐飲店，此外，中正路也常獲選為市區前十大違規停車路段。

有網友發現，新竹市議會前重要道路中正路上竟然有兩大條明顯的甩尾燒胎痕跡，且橫跨雙向車道，便拍照於昨晚在臉書社團「新竹大小事」ＰＯ文，由於市府於今早辦理新竹城市馬拉松，ＰＯ文網友便寫下「市議會前燒胎？今天比的是馬拉松還是賽車？還是這是行為藝術？」

不少網友在底下留言「這是挑戰公權力，不能開罰單就解決」、「看來很急，車主可能本來想去吃消夜，忽然女友打電話來說爸媽不在家」、「路面費用應賠償並沒收作案車輛。」

對此，警方指出，取締各項交通違規一直是勤務重點，警方已查出涉案駕駛，並將其依違反公共危險罪嫌送辦，另依違反道路交通管理處罰條例開罰，呼籲民眾勿任意危險駕駛或蛇行，以免影響行人、行車安全造成交通事故。

有網友發現，新竹市議會前重要道路中正路上竟然有明顯的甩尾燒胎痕跡，且附近幾百公尺就是新竹市警察局，誇張舉止令人張目結舌，將其拍照於昨晚ＰＯ文，引發網友熱議。記者王駿杰翻攝自臉書社團「新竹大小事」
有網友發現，新竹市議會前重要道路中正路上竟然有明顯的甩尾燒胎痕跡，且附近幾百公尺就是新竹市警察局，誇張舉止令人張目結舌，將其拍照於昨晚ＰＯ文，引發網友熱議。記者王駿杰翻攝自臉書社團「新竹大小事」

新竹 馬拉松

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