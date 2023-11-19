國1北向中壢段3車連環追撞車禍 2人受傷

桃園市國道1號北向56公里中壢路段今天清晨發生3輛轎車追撞車禍事故，廖姓女子駕駛轎車自國1北上行駛內側車道，車輛失控擦撞內側護欄後，停在內側車道，後方歐姓男子駕駛轎車暗夜閃避不及，追撞擦撞廖女轎車，另由詹姓女子駕駛轎車亦閃避不及，再追撞廖女轎車，連續3車連環撞，造成2人受傷，桃園市消防局119據報，廖女和詹女幸運受傷，送醫沒有生命危險，國道警方仍在調查車禍肇事真正原因。

國道警方表示，國道1號北向56.5公里內側車道今天3時18分許，3時18分許，一輛42歲廖姓女子駕駛轎車自國1北上行駛內側車道，車輛失控擦撞內側護欄後，停在內側車道，未及設置警告標誌，不料後方45歲歐姓男子駕駛轎車暗夜閃避不及，追撞擦撞廖女轎車，28歲詹姓女子駕駛轎車亦未發現前方事故，閃避不及再碰撞停在內側的廖女轎車，連續3車連環撞，3車損毀嚴重，廖女轎車車體變形、車頭全毀，另兩車也損嚴重。