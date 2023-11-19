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國1北向中壢段3車連環追撞車禍 2人受傷
桃園市國道1號北向56公里中壢路段今天清晨發生3輛轎車追撞車禍事故，廖姓女子駕駛轎車自國1北上行駛內側車道，車輛失控擦撞內側護欄後，停在內側車道，後方歐姓男子駕駛轎車暗夜閃避不及，追撞擦撞廖女轎車，另由詹姓女子駕駛轎車亦閃避不及，再追撞廖女轎車，連續3車連環撞，造成2人受傷，桃園市消防局119據報，廖女和詹女幸運受傷，送醫沒有生命危險，國道警方仍在調查車禍肇事真正原因。
國道警方表示，國道1號北向56.5公里內側車道今天3時18分許，3時18分許，一輛42歲廖姓女子駕駛轎車自國1北上行駛內側車道，車輛失控擦撞內側護欄後，停在內側車道，未及設置警告標誌，不料後方45歲歐姓男子駕駛轎車暗夜閃避不及，追撞擦撞廖女轎車，28歲詹姓女子駕駛轎車亦未發現前方事故，閃避不及再碰撞停在內側的廖女轎車，連續3車連環撞，3車損毀嚴重，廖女轎車車體變形、車頭全毀，另兩車也損嚴重。
119前往救護緊急送醫救治，廖女後頸及左臂疼痛、手部擦傷，詹女身體軀幹及肢體疼痛、亦手部擦傷，送醫沒有生命危險，國道警方向3人酒測值均為0.00mg/l，警方呼籲駕駛人應遵守交通安全規則，依速限行車，保持安全距離，隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，人員站在護欄外或護欄邊，不要站尾處，維護行車安全。
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