超商店長拾金不昧拾得黃金手環 警調閱監視器找到失主
台南市楊姓女子昨天晚上8點多到中西區民族路超商購物，離店時也沒發現已遺落自己生日時長輩送的黃金手環，直到超商店長拾獲報案，員警調閱監視器過濾往來人車，15分鐘後找到失主，楊姓女子喜出望外，前來派出所領回。
台南市警二分局民權派出所員警，昨晚約8點接獲民族路一家超商店長報案，表示在店內清潔環境時撿到一只黃金手環，民權派出所警員盧永耀、吳達義受理後，立即調閱附近周遭監視器影像過濾人車，發現失主是在該超商前，有一輛白色休旅車下車的女子所有，經警方查出是48歲楊姓女子。
楊女接到警方通知後，隨即趕抵民權派出所領回，她向警方表示，這只黃金手環重約1兩，市價超過6萬元，是她生日時長輩特別買來的禮物，可能是購物時不慎滑落。沒想到她尚未向警方報遺失之前就接到警方通知，對於警員盧永耀、吳達義積極尋找失主的高效率，以及超商店家拾金不昧表達感謝之意。
警方提醒，民眾出門在外，務必隨時留意自身財物，才能避免貴重物品遺失或遭有心人士竊取，如不幸遺失，也可至派出所尋求警方的協助。
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