追車丟垃圾被制止！ 桃園男持棍揍清潔隊員遭告傷害送辦

桃園市環境清潔稽查大隊觀音區中隊姜姓隊員17日晚間沿街收運垃圾，因勸阻黃姓男子追車丟垃圾的危險行為，竟當街遭持棍毆打，導致受傷送醫。事後環境稽查大隊進行蒐證並報警，警方將涉案的黃姓及湯姓男子依傷害等嫌移送偵辦。

觀音區姜姓隊員17日下午5點多沿街收運垃圾，行經長興路、褔昌街口段時，發現黃姓男子騎機車拎著垃圾包追趕垃圾車，好意下車制止黃姓男子的危險行為，不料黃男竟惱羞成怒持棍毆打隊員，造成姜姓隊員身上多處挫傷紅腫，緊急送往醫院治療後所幸無大礙，已返家休養。由於事發現場都有進行蒐證，環境稽查大隊得知後向警局報案，表示絕對會依法追究到底，循司法途徑提出傷害告訴，為受傷受辱的隊員討回公道及尊嚴。

大園警分局指出，17日下午5點多接獲清潔隊隊員報案，稱他執行公務時遭人持棍棒毆打，員警獲報迅速到場處理，現場已無打架情事，警方後續已將涉案的黃姓及湯姓男子帶回製作筆錄，全案依傷害及妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

環保局長陳世偉嚴正譴責暴力行為，並重申絕不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱，或是肢體上的挑釁攻擊，造成生命、身體上的傷害，如果民眾逾越這條紅線，絕對會依法追究到底，絕不寬貸。